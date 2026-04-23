Λίβανος: Νεκρή δημοσιογράφος από ισραηλινή επιδρομή σε σπίτι όπου είχε βρει καταφύγιο

Τη ζωή της έχασε μια δημοσιογράφος στον Λίβανο μετά από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ. Η Αμάλ Χαλίλ, σκοτώθηκε στο νότιο χωριό αλ-Τίρι.

Η δημοσιογράφος ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπεια σπιτιού στον Λίβανο, όπου είχε βρει καταφύγιο ενώ κάλυπτε τον πόλεμο Ισραήλ–Χεζμπολάχ. Στην ίδια επιδρομή τραυματίστηκε και η δημοσιογράφος Ζεϊνάμπ Φαράζ.

Αρχικά, οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν στη Φαράζ, η οποία ήταν σοβαρά τραυματισμένη, και να ανασύρουν τα σώματα των δύο θυμάτων από το πρώτο πλήγμα.

Ωστόσο, δέχθηκαν πυρά από ισραηλινές δυνάμεις και αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις προσπάθειες προσέγγισης της Χαλίλ, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Χαλίλ παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για ώρες, μέχρι που ο λιβανέζικος στρατός, η πολιτική άμυνα και ο Λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο αργότερα. Το σώμα της ανασύρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον έξι ώρες μετά το πλήγμα.

Ο θάνατος της Χαλίλ σημειώνεται την παραμονή του δεύτερου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον για την παράταση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Παρασκευή.

Η Χαλίλ, που καταγόταν από τον νότιο Λίβανο, κάλυπτε την περιοχή από το 2006 για την Al-Akhbar. Τα πιο πρόσφατα ρεπορτάζ της αφορούσαν ισραηλινές κατεδαφίσεις λιβανέζικων σπιτιών σε χωριά όπου έχουν πλέον αναπτυχθεί ισραηλινά στρατεύματα εντός του Λιβάνου.

Ο θάνατός της ανεβάζει σε 9 τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο μέχρι στιγμής φέτος.