Λίβανος: Νεκροί μαζί με τον Νασράλα ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και ο διοικητής του μετώπου κατά του Ισραήλ

Ο Αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σκοτώθηκε από τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου σκοτώθηκε και ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Νασράλα.

Μαζί με τον Χασάν Νασράλα και τον Ιρανό αξιωματούχο των Φρουρών της Επανάστασης, στην επιδρομή των Ισραηλινών την Παρασκευή (27.09.2024) στον Λίβανο έχασε τη ζωή του και ο επικεφαλής του μετώπου κατά του Ισραήλ, επιβεβαίωσε πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ το Σάββατο (28.09.2024).

Ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αμπάς Νιφορουσάν, σκοτώθηκε στα ισραηλινά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Βηρυτό την Παρασκευή, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ το Σάββατο.

Στο μεταξύ, πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Σάββατο τον θάνατο του διοικητή του μετώπου με το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, του Αλί Καράκι, στο ισραηλινό πλήγμα που κόστισε, επίσης, τη ζωή στον ηγέτη της φιλοϊρανικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Ο Αλί Καράκι, που είχε επιζήσει ενός πλήγματος που τον είχε στοχοθετήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, «σκοτώθηκε κατά το ισραηλινό πλήγμα μαζί με τον Χασάν Νασράλα», ανέφερε η πηγή. Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Αμπάς Νιφορουσάν, ένας από τους αναπληρωτές διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε, επίσης, κατά το ισραηλινό πλήγμα.

Ιράν: «Η γραμμή του Νασράλα θα συνεχιστεί» παρά τον θάνατό του

Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο πως «η γραμμή του Χασάν Νασράλα θα συνεχιστεί», παρά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα στο αρχηγείο του στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Jawad Nasrallah, the son of Hassan Nasrallah, shouting out in place where his father killed in the Israeli airstrike in Beirut. pic.twitter.com/WCfmkNkYte — Clash Report (@clashreport) September 28, 2024

«Η ένδοξη γραμμή του ηγέτη της αντίστασης, Χασάν Νασράλα, θα συνεχιστεί και ο ιερός σκοπός του θα πραγματοποιηθεί με την απελευθέρωση της Κοντς (Ιερουσαλήμ)», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νασέρ Καναανί, σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.

Ισραήλ: Για τον στρατό, η «εξόντωση» του ηγέτη της Χεζμπολάχ «κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή»

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο πως «η εξόντωση» του ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα, κάνει τον κόσμο «πιο ασφαλή» και επέμεινε στο ότι συνεχίζει να εξοντώνει άλλους ηγέτες του ένοπλου ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο Νασράλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς όλων των εποχών του κράτους του Ισραήλ (…) Η εξόντωσή του κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σε συνέντευξη Τύπου που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά, την επομένη του πλήγματος που κόστισε τη ζωή στον ηγέτη της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Χαγκαρί δήλωσε, επίσης, πως το αρχηγείο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό όπου σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό πλήγμα ήταν ένας νόμιμος στρατιωτικός στόχος.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, απευθύνθηκε στον λαό του Λιβάνου λέγοντας: «Δεν είμαστε σε πόλεμο εναντίον σας. Είναι καιρός για αλλαγή».

«Στους εχθρούς μας, λέω: Είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η διοίκηση εσωτερικού μετώπου του ισραηλινού στρατού (παθητική άμυνα) ανακοίνωσε νέα μέτρα ασφαλείας για το κεντρικό Ισραήλ, απαγορεύοντας τις συγκεντρώσεις άνω των χιλίων ατόμων, ιδιαίτερα στο Τελ Αβίβ και τις γύρω περιοχές, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο εδώ και μήνες για να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης.

Το τέλος του Χασάν Νασράλα και η επόμενη μέρα της Χεζμπολάχ

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Βηρυτό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το φιλοϊρανικό κίνημα, ένα πολύ σκληρό χτύπημα που σπρώχνει τον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή προς το άγνωστο, σημειώνει το AFP.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο ο πιο ισχυρός άνδρας στον Λίβανο, κινδυνεύει να κλονίσει το κόμμα του, να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και αποτελεί μεγάλη νίκη του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή.

«Ο Σάγεντ Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (…) την πορεία των οποίων σχεδόν επί τριάντα χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ, ο πιο στενός σύμμαχος του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση ανέφερε πως ο γενικός γραμματέας της ισχυρής ένοπλης οργάνωσης σκοτώθηκε μαζί με άλλα μέλη της «σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού»

Hassan Nasrallah, the leader of the Iranian-backed militant group Hezbollah, has died after an Israeli air strike on Beirut@RosMathieson explains why his death is raising fears of further escalation in the Middle East https://t.co/b9IMwTlTZA pic.twitter.com/1YHfVzzh2H — Bloomberg (@business) September 28, 2024

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε ως γνωστόν στην αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε την Παρασκευή, το Ισραήλ στο τέλος του απογεύματος στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ο ισραηλινός στρατός είπε πως έθεσε στο στόχαστρο το αρχηγείο της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός», δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ναντάβ Σοσάνι, στο X.

Η ισραηλινή επιχείρηση με τον κωδικό «Νέα Τάξη»

Επικεφαλής της Χεζμπολάχ από το 1992, ο 64χρονος Χασάν Νασράλα, ήταν ένας πιστός σιίτης που αποτελούσε αντικείμενο πραγματικής λατρείας στη σιιτική κοινότητα του Λιβάνου Ο τόπος κατοικίας του εδώ και χρόνια ήταν απόρρητο μυστικό, ενώ σπανίως εμφανιζόταν δημόσια.

«Το μήνυμα είναι απλό: όποιον απειλεί τους πολίτες του Ισραήλ, ξέρουμε πως να τον φθάσουμε», προειδοποίησε ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο Αλί Καράκι, που φέρεται να ήταν ο διοικητής του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, καθώς και άλλοι διοικητές του κινήματος, σκοτώθηκαν δίπλα στον Χασάν Νασράλα κατά την επιχείρηση «Νέα τάξη».

Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια πως η «πλειονότητα» των υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ έχουν «εξοντωθεί» σε ισραηλινές επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες.

Lebanese Sources are reporting that Hashim Safi al-Din, the Head of Hezbollah’s Executive Council and considered the “Number 2” in Hezbollah behind Hassan Nasrallah, was Killed in the Israeli Airstrike on Beirut. pic.twitter.com/CnefUivEoA — World life (@seautocure) September 27, 2024

Η επίθεση εναντίον του Νασράλα «ήταν πολύ πολύπλοκη. Αυτό δείχνει όχι μόνο τις τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και σε ποιο σημείο το Ισραήλ κατάφερε να εισχωρήσει στη Χεζμπολάχ», εκτιμά ο Τζέιμς Ντόρσεϊ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης.

«Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ναντάβ Σοσάνι εκτιμώντας σε «δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες» το οπλοστάσιο του κινήματος και λέγοντας πως η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να έχει «την ικανότητα να εκτοξεύει πολλά πυρά ταυτόχρονα» στο Ισραήλ.

Το πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού κατέστρεψε δεκάδες κτίρια σύμφωνα με φωτογράφο του AFP και ώθησε στη φυγή χιλιάδες κατοίκους, εκ των οποίων μερικές οικογένειες κοιμήθηκαν στον δρόμο. Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών του Λιβάνου, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Πολλές ώρες μετά το πλήγμα, στήλες καπνού υψώνονταν ακόμη από τα συντρίμμια.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS

Η Χεζμπολάχ, το «μακρύ χέρι» του Ιράν

Με χρηματοδότηση και εξοπλισμό από το Ιράν, η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1982 με πρωτοβουλία των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Χωρίς να αναφέρει το όνομα του Χασάν Νασράλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε: «η σφαγή ανυπεράσπιστων ανθρώπων στον Λίβανο απέδειξε την κοντόφθαλμη και ανόητη πολιτική των ηγετών του καθεστώτος-σφετεριστή».

Ο προκάτοχος του Χασάν Νασράλα, ο Αμπάς Μουσάουι, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 από ισραηλινή επιδρομή στην αυτοκινητοπομπή του στον νότιο Λίβανο. Η σύζυγός του και ένας από τους γιους του σκοτώθηκαν επίσης.

REUTERS/Mohamed Azakir TPX IMAGES OF THE DAY

Πόλεμος «χωρίς αύριο»

Παρά τα πλήγματα που εξαπολύει το Ισραήλ, το οποίο βομβαρδίζει αδιάκοπα τα προπύργια της Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική οργάνωση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εκτόξευσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Ωστόσο συχνά η μεγάλη πλειονότητα των ρουκετών αναχαιτίζονται.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκστρατεία σφοδρών και φονικών βομβαρδισμών εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έπειτα από διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών με τη λιβανέζικη οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την επίθεση μαχητών της συμμάχου της, παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ λέει ότι δρα για να σταματήσει τα πυρά της Χεζμπολάχ προς το βόρειο τμήμα του, που συνορεύει με τον νότιο Λίβανο, και να επιτρέψει με αυτό τον τρόπο την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων κατοίκων που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως εξαπέλυσε πλήγματα «σε 140 στόχους της Χεζμπολάχ» από χθες βράδυ, και είπε πως σκότωσε έναν από τους διοικητές της σε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο.

Ένα νέο ισραηλινό πλήγμα στοχοποίησε, επίσης, τα νότια προάστια της Βηρυτού με αποτέλεσμα να χτυπηθεί ένα κτήριο, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Την τελευταία εβδομάδα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 700 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Μέσα σε έναν χρόνο, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί υπερβαίνει τους 1.500, απολογισμός που είναι μεγαλύτερος εκείνου των 33 ημερών πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ το 2006.

πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ – φωτογραφίες: Reuters