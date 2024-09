Η Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει τον θάνατο του Χασάν Νασράλα

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του ηγέτη της Χασάν Νασράλα.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) το μεσημέρι του Σαββάτου (28.9.24) ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Στην ανακοίνωσή της η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου δεσμεύεται να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ισραήλ.

«Ο μάρτυρας Χασάν Νασράλα ενώθηκε με τους μάρτυρες συντρόφους του (…) των οποίων οδήγησε το βήμα σχεδόν επί τριάντα χρόνια. Η ηγεσία της Χεζμπολάχ υπόσχεται στον ύψιστο, ιερότερο και πολυτιμότερο μάρτυρα στον δρόμο μας γεμάτο θυσίες και μάρτυρες να συνεχίσει τον τζιχάντ της (ιερό πόλεμο) στην αντιμετώπιση του εχθρού, την υποστήριξη της Γάζας και της Παλαιστίνης και την υπεράσπιση του Λιβάνου και του ακλόνητου και έντιμου λαού του», αναφέρει η οργάνωση.

BREAKING: HEZBOLLAH CONFIRMS DEATH OF HASSAN NASRALLAH



“His Eminence, the Master of Resistance, the righteous servant, has passed away to be with his Lord and to be pleased with Him as a great martyr, a heroic, bold, brave, wise, insightful, and faithful leader, joining the… pic.twitter.com/ZR9XwxSrXS — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 28, 2024

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar TV άρχισε να μεταδίδει στίχους από το Κοράνι μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Νασράλα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, στη Βηρυτό ακούγονται από το μεσημέρι του Σαββάτου πυροβολισμοί με μέλη της Χεζμπολάχ να έχουν βγει στους δρόμους και να ορκίζονται εκδίκηση.

Ανακοίνωση για τον Νασράλα εξέδωσε και η Χαμάς, τονίζοντας ότι θρηνεί για τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Η πρώτη αντίδραση του Ιράν

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προχώρησε σε δήλωση, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στον ηγέτη της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται και εξοπλίζεται από την Τεχεράνη εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, ο Χαμενεΐ έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία μέσα στο Ιράν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί επί τόπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ καταδίκασε τη δολοφονία «του ανυπεράσπιστου λαού του Λιβάνου λέγοντας ότι «αποδείχθηκε η κοντόφθαλμη και ανόητη πολιτική των ηγετών του Ισραήλ».

IT IS OBLIGATORY FOR ALL MUSLIMS to stand proudly with the people of Lebanon and Hezbollah with their resources and help it in confronting the usurping, oppressive and evil regime.



Supreme Leader ,

Ayatollah Sayyed Ali Khamenei pic.twitter.com/KzpVU7Zang (@SH_NasrallahEng) September 28, 2024

«Οι Ισραηλινοί εγκληματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πολύ μικροί για να προκαλέσουν σημαντική ζημιά στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», υποστήριξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και πρόσθεσε: «Όλες οι αντιστασιακές δυνάμεις στην περιοχή υποστηρίζουν και στέκονται στο πλευρό της Χεζμπολάχ».

Προέτρεψε επίσης όλους τους μουσουλμάνους να σταθούν στο πλευρό του λαού του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ και να τους υποστηρίξουν στην «αντιμετώπιση του σφετεριστικού και καταπιεστικού καθεστώτος».

«Η μοίρα αυτής της περιοχής θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της αντίστασης, με τη Χεζμπολάχ στην πρώτη γραμμή», ισχυρίστηκε.

#حسن_نصرالله#عبدالملك_الحوثي

After #HassanNasrallah and all Hezbollah’s leaders death, Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei and Abdul-Malik al-Houthi the leader of Houthi militias in Yemen have been transferred to secure locations, because they definitely will be targeted NEXT.

. pic.twitter.com/8qXU8ryQ40 (@mtaglf) September 28, 2024

Αποκαλύψεις για το ισραηλινό χτύπημα

Ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του αρχηγείου της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό, την Παρασκευή (27.9.24).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ισραηλινό χτύπημα έγινε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο ο Νασράλα και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της σιιτικής οργάνωσης.

Επίσης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, στο κτίριο βρίσκονταν αποθηκευμένοι βαλλιστικοί πύραυλοι, ιρανικής κατασκευής, της οργάνωσης, με αποτέλεσμα η έκρηξη που ακολούθησε να είναι τεράστια.