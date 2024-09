Λίβανος: Νεκρός ο διοικητής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της Χεζμπολάχ

Μεθοδικά το Ισραήλ εξολοθρεύει την ηγεσία της Χεζμπολάχ, είτε με θεωρητικά «χειρουργικά» χτυπήματα, όπως εκείνα με τους βομβητές που πάντως είχαν «παράπλευρες απώλειες», είτε με καταιγιστικές αεροπορικές επιδρομές.

Σήμερα 24/9/2024 επιδρομή του Ισραήλ σχεδόν ισοπέδωσε πολυκατοικία στη Βηρυτό, με αποτέλεσμα – όπως δήλωσαν δύο λιβανικές πηγές ασφαλείας στο πρακτορείο Reuters – να βρει τον θάνατο ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ, ο θεωρούμενος ως επικεφαλής της μονάδας ρουκετών και πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης.

Ο διοικητής της μονάδας της Χεζμπολάχ ονομάζεται Ιμπραχίμ Κουμπάϊσι, σύμφωνα με τις πηγές.

Targeted #IDF elimination attempt in the Dahieh neighbourhood of #Beirut.

The target is the head of Hezbollah’s rocket division Ibrahim Muhammad Kabisi.

Update: target eliminated!!#Israel #Lebanon #Hezbollah pic.twitter.com/fn4DAYroMS