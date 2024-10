Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού – Νεκροί τρεις δημοσιογράφοι και τρία παιδιά

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις δημοσιογράφοι, μεταδίδει το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το ANI εξήγησε πως «τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Χασμπάγια», διευκρινίζοντας πως «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στις 03:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανικών ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός είχε στόχο ξενοδοχείο στη Χασμπάγια, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το ANI, έγιναν επίσης νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο σφοδρότερος καταγράφτηκε στη Σουέιφατ αλ Αμρούσια, όπου καταστράφηκαν δυο κτίρια και ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Μαύρος καπνός υψώνεται από την ζώνη αυτή, ανέφερε το πρακτορείο.

A Series of Israeli Strikes on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, with at least Two Buildings being Targeted. pic.twitter.com/xby43YnMu0 — OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2024

Άλλος βομβαρδισμός είχε στόχο τη συνοικία της Αγίας Τερέζας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίριο κοντά στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Initial Reports of an Israeli Strike on a Chalet where several Journalist from Hezbollah-Affiliated Media Outlets were staying near the Town of Hasbaiyya in Southern Lebanon, with at least Three Journalists reported to have been Killed while several others were Injured. pic.twitter.com/AyAGpBmfm0 — OSINTdefender (@sentdefender) October 25, 2024

Σφυροκόπημα του Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοχοποίησαν για ακόμη ένα βράδυ αργά χθες Πέμπτη τομείς των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, κατέγραψαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού σε αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα, το οπτικό υλικό που μεταδόθηκε εικόνιζε στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από διάφορους τομείς των νοτίων προαστίων. Ακούστηκε σειρά εκρήξεων.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε βομβαρδισμό στον τομέα της Σουέιφατ», στην περιφέρεια των νοτίων προαστίων, μετέδωσε το ANI.

«Η εχθρική αεροπορία διεξήγαγε δύο πλήγματα στον τομέα της Χαρέτ Χράικ», επίσης στα νότια προάστια, πρόσθεσε λίγο αργότερα, προτού αναφέρει επίσης πως βομβαρδίστηκε ο τομέας Χαντάθ.

Two Employees of Al-Mayadeen, a Photojournalist and a Technician, as well as a Journalist with Hezbollah’s Al-Manar, were Killed by an Israeli Airstrike tonight on a Chalet and Hotel near the Town of Hasbaiyya in the Mountains of Southern Lebanon. The Hotel which was Targeted… pic.twitter.com/zOewXP23Xi — OSINTdefender (@sentdefender) October 25, 2024

Αργά το βράδυ της Πέμπτης (24.10.24) ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους τεσσάρων τομέων να απομακρυνθούν αμέσως από τα ακίνητα όπου διέμεναν, διαμηνύοντας πως θα εξαπέλυε βομβαρδισμούς εναντίον του λιβανικού ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ.

«Βρίσκεστε πλησίον εγκαταστάσεων και χώρων που ανήκουν στη Χεζμπολάχ και θα στοχοποιήσουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο εγγύς μέλλον. Πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα κτίρια αυτά και τα παρακείμενα και να παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», ανέφερε αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού μέσω X.

Additional Footage showing tonight’s Israeli Airstrikes on the City of Beirut. pic.twitter.com/K4ZKsaFtwp — OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2024

Έπειτα από έναν χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο στρατός του Ισραήλ μετέφερε το επίκεντρο των επιχειρήσεών του στον Λίβανο, όπου από την 23η Σεπτεμβρίου διεξάγει εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας και σε νότια προάστια της Βηρυτού.

A High-Rise Residential Building can be seen burning in Southern Beirut, following several Israeli Airstrikes. pic.twitter.com/ho4Yscsw3o — OSINTdefender (@sentdefender) October 24, 2024

Βομβάρδισαν σχολείο – καταφύγιο

Νωρίτερα χθες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε δυο χωριά στον ανατολικό Λίβανο, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Μια ημέρα νωρίτερα, σειρά σφοδρών αεροπορικών σε νότια προάστια της Βηρυτού ισοπέδωσε τουλάχιστον έξι ακίνητα, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Τουλάχιστον 1.580 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.