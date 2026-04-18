Λίβανος: Ο IDF ανακοίνωσε τη δημιουργία «κίτρινης γραμμής», παρόμοια με αυτή στην Γάζα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας «Κίτρινης Γραμμής» σε όλο το νότιο Λίβανο για να διατηρήσουν τον επιχειρησιακό έλεγχο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 10ήμερης εκεχειρίας, όπως επιβεβαίωσαν το Σάββατο (17.04.2026).

Πρόκειται για ένα τακτικό πλαίσιο, παρόμοιο με αυτό που χωρίζει τις δυνάμεις του IDF από την περιοχή που εξακολουθεί να κατέχει η Χαμάς στη Γάζα. Ορίζει συγκεκριμένες κατεχόμενες περιοχές ως κλειστές στρατιωτικές ζώνες, καθιστώντας 55 χωριά του Λιβάνου αυστηρά απαγορευμένα για τους κατοίκους που επιστρέφουν, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δυνάμεων του Ισραήλ.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που βρίσκονται νότια της Κίτρινης Γραμμής έχουν εντοπίσει πολλά περιστατικά στα οποία, το Ισραήλ αναφέρει ότι «τρομοκράτες παραβίασαν τους όρους της εκεχειρίας. Πλησίασαν θέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από το βορρά με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή για τα στρατεύματα».

Σε απάντηση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και οι επίγειες μονάδες πραγματοποίησαν ακριβείς επιθέσεις για την εξάλειψη των απειλών. Πυρά πυροβολικού αναπτύχθηκαν επίσης για την υποστήριξη των επίγειων στρατευμάτων, και οι χώροι υποδομής που χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση αυτών των απόπειρων επιθέσεων καταστράφηκαν με επιτυχία.

Σύμφωνα με την πολιτική της «Κίτρινης Γραμμής», οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν ενεργές εντός της νεκρής ζώνης για να πραγματοποιούν συστηματική κατεδάφιση των υποδομών της Χεζμπολάχ. Αυτή η επιχειρησιακή ελευθερία επιτρέπει στον στρατό να ολοκληρώσει την εκκαθάριση των σηράγγων και των σημείων εκτόξευσης χωρίς τον κίνδυνο ενός νέου κύκλου μάχης.

Ισχυρίστηκε δε ότι έχει ήδη χτυπήσει ύποπτους μαχητές της Χεζμπολάχ που πλησίασαν τα στρατεύματά του κατά μήκος της γραμμής.

«Τις τελευταίες 24 ώρες, οι δυνάμεις [του στρατού] που επιχειρούν νότια της Κίτρινης Γραμμής στο νότιο Λίβανο εντόπισαν τρομοκράτες που παραβίασαν τις συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός και πλησίασαν τις δυνάμεις από βόρεια της Κίτρινης Γραμμής με τρόπο που αποτελούσε άμεση απειλή», ανακοίνωσε ο στρατός, αναφερόμενος σε μια τέτοια γραμμή για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

«Αμέσως μετά την αναγνώριση και προκειμένου να εξαλειφθεί η απειλή… οι δυνάμεις επιτέθηκαν στους τρομοκράτες σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο στρατός έχει εξουσιοδότηση να αναλάβει δράση κατά των απειλών παρά την κατάπαυση του πυρός.

Από την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στις 10 Οκτωβρίου, το παλαιστινιακό έδαφος έχει χωριστεί από μια «κίτρινη γραμμή», με το de facto όριο να χωρίζει τη Γάζα σε δύο ζώνες: μία υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο και μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς.