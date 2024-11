Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός βρήκε ναζιστικά σύμβολα και αντικείμενα σε σπίτια που εκμεταλλευόταν η Χεζμπολάχ

Φιγούρα του Χίτλερ και αντικείμενα με την σβάστικα βρέθηκαν από τον στρατό του Ισραήλ σε σπίτια του νότιου Λιβάνου τα οποία εκμεταλλευόταν η Χεζμπολάχ.

Ο IDF, σε σημερινή (01.11.2024) ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ανέβασε φωτογραφίες από ναζιστικά αντικείμενα που ανακάλυψε σε σπίτια στον Λίβανο. «Ο στόχος της Χεζμπολάχ ήταν πάντα ο ίδιος: Να αφανιστεί το Ισραήλ», τόνισε.

Στις δύο φωτογραφίες φαίνονται ένα βιβλίο με τα εδάφη που είχαν κατακτήσει οι Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο, μία φιγούρα του Χίτλερ και μία του Μουσολίνι αλλά και ένα σημαιάκι με την σβάστικα.

«Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκαν σε σπίτια πολιτών που εκμεταλλευόταν η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», έγραψε ο ισραηλινός στρατός.

