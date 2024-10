Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ έπιασε αιχμάλωτους τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ

Τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ έπιασε αιχμάλωτους ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων με τη σιιτική οργάνωση, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ τα μέλη εντοπίστηκαν μια υπόγεια σήραγγα σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ.

Οι δυνάμεις του περικύκλωσαν το κτίριο, όπου «κρύβονταν τρεις τρομοκράτες της Δύναμης Ραντουάν», των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, έχοντας μαζί τους πολλά όπλα.

#BREAKING: #IDF captured three more members of #Hezbollah terrorist organization in the southern #Lebanon near the border with #Israel. pic.twitter.com/YbECbQ3myt