Λίβανος: Οι IDF ανακοίνωσαν πως σκότωσαν διοικητή της Χεζμπολάχ που ήταν υπεύθυνος για το μακελειό με τα 12 παιδιά

Τον διοικητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος ευθύνεται για το μακελειό του περασμένου Ιουλίου στο βόρειο Ισραήλ με θύματα 12 μικρά παιδιά, ανακοίνωσε πως σκότωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, ο διοικητής της Χεζμπολάχ, Khader Shahabiya ήταν υπεύθυνος για την επίθεση με ρουκέτες στο Majdal Shams τον Ιούλιο, σε μια επίθεση που άφησε πίσω της 12 παιδιά νεκρά.

Ήταν επίσης πίσω από πολλές επιθέσεις με αντιαρματικούς πυραύλους και ρουκέτες εναντίον θέσεων των IDF στην περιοχή του Όρους Ντοβ, του Ερμόν και των βόρειων υψωμάτων του Γκολάν, προσθέτει ο στρατός.

Η επίθεση της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο σε γήπεδο ποδοσφαίρου στο βόρειο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά, ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών, είχε προκαλέσει σοκ και σφοδρές αντιδράσεις.

BREAKING: The Israeli Air Force has eliminated the Hezbollah Terrorist Khader al-Shaabiah, who was responsible for the rocket attacks on Majdal Shams in July, which killed 12 Druze children.



Justice prevailed.



Rest in peace, angels. pic.twitter.com/2IJRkicirN