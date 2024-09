Λίβανος: Πάνω από 274 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις – Με ρουκέτες σε στρατιωτικές βάσεις απαντά η Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον 274 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Δευτέρα (23/09/2024) στο νότιο Λίβανο, την ίδια ώρα που η Χεζμπολάχ επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους στο βόρειο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας στον Λίβανο τουλάχιστον 274 άνθρωποι, εκ των οποίων 21 παιδιά και 31 γυναίκες, σκοτώθηκαν από τις επιδρομές του Ισραήλ σήμερα (23/09/2024).

Μάλιστα ο αριθμός των νεκρών από τις σημερινές επιθέσεις είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί μέσα σε μία μέρα μετά το τέλος του 15ετούς θηριώδους εμφυλίου πολέμου στο Λίβανο, δήλωσε ένας Λιβανέζος αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επίσης 1.024 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις σήμερα. Σχεδόν 5.000 είναι οι τραυματίες «μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα», από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα είπε ότι χιλιάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί στον νότο λόγω των ισραηλινών πληγμάτων.

Με επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχος απαντά η Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε πως το απόγευμα της Δευτέρας (23/09/2024) εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες με στόχο δύο στρατιωτικές τοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις εντατικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, η Χεζμπολάχ τόνισε ότι στόχευσε «βασικές αποθήκες» του ισραηλινού στρατού για τη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, δυτικά της Τιβεριάδας, και έναν στρατώνα, «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες σε νοτιότερες τοποθεσίες από τις συνοριακές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.Σειρήνες ήχησαν επίσης σε περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι θέλει να «επεκτείνει» τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα ωφελήσει κανέναν», με τον Ιρανό πρόεδρο να επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την «αποσταθεροποίηση» της περιοχής.

This is not Gaza This is Lebanon, At least 182 people killed by lsrael. pic.twitter.com/vkaIwymHpM

«Γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι αν ξεσπούσε ένας μεγαλύτερος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυτό δεν θα ωφελούσε κανέναν στον κόσμο.

Είναι το Ισραήλ που επιδιώκει να επεκτείνει αυτό τον πόλεμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν από την Νέα Υόρκη σε συζήτηση με δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών όπου ξεκινούν αύριο Τρίτη (ώρα ΗΠΑ) οι ομιλίες αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε την «μεγάλη ανησυχία» της για την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωσή της.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά τεταμένη», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστιαν Βάγκνερ και πρόσθεσε ότι αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι να γίνουν «συγκεκριμένα βήματα αποκλιμάκωσης».

Ο κ.Βάγκνερ επανέλαβε ακόμη ότι στόχος θα πρέπει να είναι η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων από την «Γαλάζια Γραμμή» στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας υπό την επιτήρηση του ΟΗΕ.

In just a few hours, Israel has killed over 200 civilians across Lebanon.



Israel is not defending itself.



Israel is extending its genocide in Gaza to Lebanon. pic.twitter.com/0OSIE96b62