Λίβανος: Πύραυλοι της Χεζμπολάχ χτύπησαν το Ισραήλ – Ο IDF κινείται στα ανατολικά

Σειρήνες ήχησαν σήμερα (01.10.24) το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ νωρίτερα είχε επισημάνει ότι εκτοξεύτηκαν βλήματα από τον Λίβανο.

«Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τη ρίψη βλημάτων προερχομένων από τον Λίβανο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στο Τελ Αβίβ μία δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι άκουσε εκρήξεις από κοντινή περιοχή, οι οποίες μπορεί να οφείλονταν στην αναχαίτιση βλημάτων από την ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα.

Παράλληλα αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλέστηκε το Reuters, δήλωσε ότι έκρηξη ακούστηκε στο Τελ Αβίβ και ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο κεντρικό Ισραήλ, σημειώνουν οι γιατροί. Η υπηρεσία ασθενοφόρου Magen David Adom αναφέρει ότι περιέθαλψε έναν 54χρονο οδηγό λεωφορείου και έναν άλλο οδηγό, 31 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Ο οδηγός του λεωφορείου χτυπήθηκε από σκάγια στο κεφάλι, λέει η MDA.

Ένας από τους πυραύλους της Χεζμπολάχ έπληξε τον αυτοκινητόδρομο Route 6 κοντά στο Kafr Qasim.

Reports of a rocket imapct near the Horeshim Interchange in central Israel, following rocket fire from Lebanon. https://t.co/jNkeGqlPaB pic.twitter.com/fcKKA7hGTf

Η Χεζμπολάχ αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ, λέγοντας ότι εκτόξευσε πυραύλους «Fadi-4» στη βάση Glilot κοντά στην Herzliya, όπου βρίσκεται η Μονάδα 8200 του IDF και το αρχηγείο της Μοσάντ.

Σε αρκετά χωριά στον ανατολικό Λίβανο προωθούνται οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σήμερα Τρίτη όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με την Χεζμπολάχ να συνεχίζει την τακτική εκτόξευσης πυραύλων στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει η ισραηλινή αντικατασκοπεία στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας (IDF), πρόκειται για περιοχές του Λιβάνου στις οποίες διατηρεί τρομοκρατικές δομές η Χεζμπολάχ.

Στην τελευταία ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι, επέμεινε ότι πρόκειται για «περιορισμένες και στοχευμένες επιδρομές κατά μήκος των βόρειων συνόρων απέναντι στην απειλή της Χεζμποπλάχ. Αυτές οι τοπικά στοχευμένες επιδρομές θα έχουν στόχο προπύργια της Χεζμπολάχ που απειλούν ισραηλινές πόλεις, κιμπούτζ και κοινότητες στα βόρεια σύνορά μας».

“Hezbollah had prepared to use those villages — as staging grounds for an October 7-style invasion…into Israeli homes. Hezbollah planned to invade Israel, attack Israeli communities, and massacre innocent men women and children.”



🎥Watch the full statement by IDF Spox. RAdm.… pic.twitter.com/gHnKWSPGDv