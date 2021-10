Διαδήλωση που οργανώθηκε σήμερα Πέμπτη (14.10.2021) στον Λίβανο, από τα σιιτικά κινήματα Χεζμπολάχ και Αμάλ κατά του δικαστή Τάρεκ Μπιτάρ, του επικεφαλής της έρευνας για την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, εξελίχθηκε σε έκρηξη βίας που προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (5, σύμφωνα με το Reuters) και τον τραυματισμό 30, μετατρέποντας σε πολεμική ζώνη συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας και επαναφέροντας τις εικόνες του λιβανικού εμφυλίου πολέμου.

Πυκνά πυρά αυτόματων όπλων και ήχος εκρήξεων ακούγονταν από την περιοχή Ταγιουνέχ κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο του Λιβάνου, μπροστά από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές της Χεζμπολάχ και της Αμάλ ντυμένοι στα μαύρα. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν ανάμεσά τους άνδρες που έφεραν ελαφρύ ή μεσαίο οπλισμό.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι και ένα δεύτερος από σφαίρα στο στήθος, διευκρίνισε η γιατρός Μαριάμ Χασάν του νοσοκομείου Sahel.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνεται και μία γυναίκα που κτυπήθηκε στο διαμέρισμά της από αδέσποτη σφαίρα.

Η περιοχή Ταγιουνέχ βρίσκεται στο σύνορο ανάμεσα στην χριστιανική και σιιτική γειτονιά της Βηρυτού και ήταν η γραμμή του μετώπου στον εμφύλιο του Λιβάνου (1975-1990). Βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί από τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, προς το Δικαστικό Μέγαρο.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο της συγκέντρωσης για να μεταφέρουν τα θύματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αναζήτησαν κάλυψη στους διαδρόμους των διαμερισμάτων τους για να αποφύγουν τυχόν αδέσποτες σφαίρες ξαναζώντας σκηνές που πίστευαν ότι έχουν αφήσει πίσω τους.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν σκηνές από σχολεία της περιοχής όπου οι μαθητές κρύφτηκαν κάτω από τα θρανία τους ή πήραν οδηγίες να ξαπλώσουν στο δάπεδο καλύπτοντας το κεφάλι τους.

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep — Liz Sly (@LizSly) October 14, 2021

Τανκς αναπτύχθηκαν στην περιοχή, αποκλείοντας τις προσβάσεις.

«Περίπολοι αναζητούν τους δράστες για να τους συλλάβουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού που προειδοποιεί ότι οι στρατιώτες θα ανοίξουν πυρ κατά οποιουδήποτε πυροβολεί, ενώ καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι απηύθυνε έκκληση για επιστροφή της ηρεμίας και επέστησε την προσοχή στις προσπάθειες να συρθεί ο Λίβανος σε έναν κύκλο βίας.

Τα σιιτικά κινήματα Χεζμπολάχ και Αμάλ ανακοίνωσαν ότι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβόλησαν κατά των διαδηλωτών από τις στέγες της Βηρυτού στοχεύοντας στο κεφάλι σε μία επίθεση που είχε ως σκοπό να σύρει την χώρα σε ένοπλη σύγκρουση.

Στην ανακοίνωσή τους τα δύο κινήματα καλούν τον λιβανικό στρατό να επέμβει γρήγορα για να συλλάβει τους δράστες και απευθύνουν έκκληση προς τους υποστηρικτές τους να παραμείνουν ήρεμοι.

Η διαδήλωση των υποστηρικτών της Χεζμπολάχ και της Αμάλ πραγματοποιήθηκε στον ίδιο τόπο όπου συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης συγκεντρώνονται για να ζητήσουν την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας.

Λίγη ώρα πριν, το Εφετείο είχε απορρίψει τις ενστάσεις πρώην υπουργών της λιβανικής κυβέρνησης κατά του Τάρεκ Μπιτάρ, επιτρέποντάς του να συνεχίσει τις έρευνες.

Οσοι αντιτίθενται στον Τάρεκ Μπιτάρ αντιτάχθηκαν στις προσπάθειές του να λάβει καταθέσεις από πολιτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας που θεωρούνται ύποπτοι για αμέλεια, η οποία οδήγησε στην έκρηξη του 2020.

Αν και κανένα μέλος της δεν έχει θιγεί από την έρευνα, η ένοπλη και υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ κατηγορεί τον δικαστή Μπιτάρ για «πολιτικοποίηση» της έρευνας που κατευθύνεται «μόνο κατά ορισμένων προσώπων».

This is the moment Al Jazeera's @ZeinakhodrAljaz was interrupted by gunfire and RPG explosions in Beirut.



Several people have been killed and dozens wounded by gunfire at a Hezbollah-led protest over the Beirut port investigation https://t.co/eLOzrlE4PE



Follow the latest ⬇ pic.twitter.com/IHZf6SnbdQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 14, 2021

Στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους στενούς της συμμάχους, ανάμεσά τους στελέχη του σιιτικού κινήματος Αμάλ, που κατείχαν κυβερνητικές θέσεις κατά την κρίσιμη περίοδο πριν από την έκρηξη.

«Το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ κατεβαίνει στον δρόμο και ρίχνει όλο της το βάρος στην μάχη αυτή…θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συγκρούσεις και αποσταθεροποίηση ολόκληρης της χώρας», προειδοποιεί ο πολιτικός αναλυτής Καρίμ Μπιτάρ.

🇱🇧 Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN — INTELSky (@Intel_Sky) October 14, 2021

Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4 Αυγούστου 2020 προκλήθηκε από την ανάφλεξη μεγάλου όγκου νιτρικής αμμωνίας που είχε εγκαταλειφθεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε αποθήκη. Τουλάχιστον 214 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 6.500 τραυματίσθηκαν και πολλές συνοικίες της λιβανικής πρωτεύοουσας καταστράφηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ