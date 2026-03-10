«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει», λέει ο Τραμπ: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου – Live όλες οι εξελίξεις

Ιρακινή ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για 37 επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων» στο Ιράκ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ αναφέρει ότι οι μαχητές της πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή» τις τελευταίες 24 ώρες.

Η φιλο-ιρανική ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε δεκάδες drones και πυραύλους στις επιθέσεις.