«Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει», λέει ο Τραμπ: Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου – Live όλες οι εξελίξεις

Στις φλόγες για 12η ημέρα βρίσκεται η Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν το Ιράν και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και την Τεχεράνη να απαντά με ομοβροντία πυραύλων και drones προς κεντρικές πόλεις του Ισραήλ αλλά και σε πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί πως αν το Ιράν μπλοκάρει την ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθεί πλήγματα 20 φορές δυνατότερα από ότι τώρα, ενώ την ίδια στιγμή εκτιμά πως ο πόλεμος θα λήξει σύντομα. Ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν συσπειρωθεί στην Κύπρο για την ασφάλεια του νησιού μετά τις αναχαίτιση drones που προκάλεσε ζημιές στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ώρες.
06:31 | 10.03.2026
Ιρακινή ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για 37 επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών βάσεων» στο Ιράκ
Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ αναφέρει ότι οι μαχητές της πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις με στόχο «εχθρικές βάσεις στο Ιράκ και την περιοχή» τις τελευταίες 24 ώρες.
Η φιλο-ιρανική ομάδα ανέφερε ότι χρησιμοποίησε δεκάδες drones και πυραύλους στις επιθέσεις.
06:29 | 10.03.2026
Τραμπ: «Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σχεδόν τελειώσει»
Σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τις 4-5 που είχε προβλέψει αρχικά.
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία».
06:25 | 10.03.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Παρακολουθήστε και σήμερα τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μέσω του live μας