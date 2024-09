Λίβανος: Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου Ισραήλ και Χεζμπολάχ – Σχεδόν 500 νεκροί σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ σκότωσαν τουλάχιστον 492 ανθρώπους στον Λίβανο χθες Δευτέρα, (23.09.24) ανάμεσά τους 35 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, η οποία έζησε την πιο αιματηρή ημέρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά, στην επιχείρηση του Ισραήλ που βαφτίστηκε «Northern Arrows» («βέλη του βορρά») χτυπήθηκαν χθες «περίπου 1.600» θέσεις των «τρομοκρατών» (σ.σ. Χεζμπολάχ) στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, διευκρίνισε αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους «εκατοντάδες στόχοι» που χτυπήθηκαν «τις τελευταίες ώρες».

Από την άλλη ο λιβάνιος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε «σχέδιο καταστροφής» της χώρας του, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Έγινε «καταστροφή, σφαγή», είπε ο Τζαμάλ Μπαντράν, γιατρός σε νοσοκομείο στη Ναμπάτια (νότια). «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν, μας βομβαρδίζουν ακόμη κι ενώ κάνουμε διακομιδές τραυματιών», πρόσθεσε.

Χιλιάδες οικογένειες τράπηκαν σε φυγή από τους τομείς που βομβαρδίζονταν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα και τη Σαΐντα, όπου πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής, διαπίστωσαν φωτορεπόρτερ.

Σε βίντεο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε χθες τους πολίτες τους Λιβάνου να «απομακρυνθούν από επικίνδυνες ζώνες» ώσπου να τελειώσει «η επιχείρηση».

Σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί να βυθίσει όλη τη Μέση Ανατολή η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, όπως προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Τζουζέπ Μπορέλ.

«Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, σχολιάζοντας τις δραματικές εξελίξεις με τους εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Χεζμπολάχ, στον Λίβανο, με τη χώρα να ζει την πιο αιματηρή χώρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν αυτή δεν είναι σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα την περιγράφατε», επέμεινε, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του της G7 στο περιθώριο των εργασιών της «εβδομάδας υψηλού επιπέδου» της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, που τυπικά ξεκινά σήμερα, αναφερόμενος ιδίως στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στον Λίβανο.

Ο κ. Μπορέλ κάλεσε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της λεγόμενης μπλε γραμμής, που χωρίζει το βόρειο Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η μπλε γραμμή των Ηνωμένων Εθνών χωρίζει από το 2000 τις περιοχές όπου βρίσκονται οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις από αυτές όπου βρίσκονται οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως ακριβώς και στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί αδιανόητες ζημιές κι αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος στηλίτευσε το γεγονός ότι οι άμαχοι στον Λίβανο «πληρώνουν τίμημα αφόρητο, απαράδεκτο».

«Είναι η στιγμή να κάνουμε κάτι. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει» ο πόλεμος, πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μέχρι τώρα για να τερματιστεί η σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αποτύχει.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ σοβαρά» για τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, που σφυροκοπήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπός του, καθώς η διεθνής κοινότητα φοβάται ολοένα πιο έντονα πως η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισχυρό λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, θα οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

Στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

Σε σχολείο στη Σαΐντα, ο Χασάν Μπαντζάκ εξήγησε πως δεν είχε αποφασίσει να φύγει από τον τόπο του «από την έναρξη του πολέμου και των βομβαρδισμών του ισραηλινού εχθρού», από τον Οκτώβριο του 2023, όμως χθες, «όταν οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν και μας πλησίασαν, τα παιδιά φοβήθηκαν και αποφασίσαμε να φύγουμε».

Νωρίτερα χθες βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για 1.300 πλήγματα σε χονδρικά 24 ώρες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών, όπως εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης λόγο για «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με στόχο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, τον επικεφαλής του νοτίου μετώπου του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος, που έσπευσε να διαβεβαιώσει πως το στέλεχός της είναι «καλά» και «σε ασφαλή τοποθεσία».

Μέσα σε μία ημέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες και πυρομαχικά» της λιβανικής παράταξης, διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, για τον οποίο η Χεζμπολάχ έζησε την «πιο δύσκολη εβδομάδα από τη δημιουργία της» το 1982.

Ο κ. Νετανιάχου είπε πως ο στρατός του θα αλλάξει άρδην τον «συσχετισμό δυνάμεων» στα σύνορα, προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ισραηλινοί που ζουν στον βορρά, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον των «κυριότερων αποθηκών» του στρατού του Ισραήλ στον βορρά καθώς και εναντίον στρατοπέδου.

Νωρίς χθες βράδυ ήχησαν σειρήνες στη Χάιφα, μεγάλο λιμάνι του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας, τα περίχωρα του οποίου χτυπήθηκαν για πρώτη φορά από ρουκέτες της Χεζμπολά προχθές Κυριακή.

«Δεν φοβάμαι για μένα αλλά για τα τρία παιδιά μου», είπε ο Οφέρ Λεβί, 56χρονος τελωνειακός που ζει στην Κιριάτ Μοτσκίν, στο βόρειο Ισραήλ. «Καμιά χώρα δεν μπορεί να ζει έτσι», πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ —η οποία ορκίζεται πως θα συνεχίσει να πλήττει το Ισραήλ «ωσότου τερματιστεί η επίθεση στη Γάζα»— κλιμακώθηκαν δραματικά μετά το κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας του κινήματος, που αποδόθηκε στο Ισραήλ και σκότωσε 39 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, την 17η και τη 18η Σεπτεμβρίου.

