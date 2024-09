Λίβανος: Στοχευμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Βηρυτό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με δύο πηγές ασφαλείας να δηλώνουν στο Reuters ότι ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός είχε στόχο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ και λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από αυτό τον βομβαρδισμό στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar -που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ- έκανε λόγο για νεκρούς και τραυματίες από την επίθεση.

Οι πηγές ασφαλείας δεν διευκρίνισαν ποιος ήταν το ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ που ήταν ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης, ούτε αν αυτός σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές νεκρός είναι ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, Ιμπραήμ Ακίλ.

Good riddance.



One step closer to state building in #Lebanon. https://t.co/UNJQrWzaUT — Charbel Hage (@Charbel__H) September 20, 2024

«Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό», ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινιστεί η φύση αυτού του πλήγματος ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

The first moments after the Israeli occupation bombed a building in the Al-Qaim area in the southern suburb of Beirut.#Beirut #Lebanon @qudsn pic.twitter.com/tIANUz5sXQ — World News (@ferozwala) September 20, 2024

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed μετέδωσε εικόνες από κατεστραμμένα αυτοκίνητα, απορρίμματα στους δρόμους μετά την ισραηλινή επιδρομή.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού κοντά στο τέμενος Αλ-Καέμ», τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με πλάνα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του Reuters, ένα πυκνό σύννεφο καπνού φάνηκε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ κάτοικοι στα νότια προάστια της πόλης ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Πηγές ασφαλείας του Λιβάνου ανέφεραν στο Reuters ότι ο βομβαρδισμός σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.