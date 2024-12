Reuters: Η Ρωσία μετά την πτώση Άσαντ αποσύρει τις δυνάμεις της από τη βόρεια Συρία

Η πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη Ρωσία, μία χώρα με την οποία η οικογένεια του Μπασάρ αλ Άσαντ είχε συνάψει στενή σχέση και συνεργασία.

Η Ρωσία αποσύρει τον στρατό της από τη βόρεια Συρία και από τις θέσεις της στα Αλαουιτικά Όρη, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις 2 κύριες βάσεις της, σύμφωνα με 4 Σύρους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Μετά την πτώση του Άσαντ, τέθηκε υπό αμφισβήτηση το μέλλον των ρωσικών βάσεων στη Συρία, δηλαδή της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στη Λατάκεια και της ναυτικής εγκατάστασης στην Ταρτούς.

Δορυφορικό υλικό από την Παρασκευή (13.12.2024) δείχνει τουλάχιστον 2 «Antonov AN-124», -από τα μεγαλύτερα φορτηγά αεροσκάφη στον κόσμο-, στη βάση Χμεϊμίμ, που ετοιμάζονταν να φορτώσουν τον εξοπλισμό.

Το «Antonov AN-124» στη ρωσική βάση Χμεϊμίμ στη Συρία – Φωτογραφία Reuters

Τουλάχιστον ένα φορτηγό αεροπλάνο αναχώρησε το Σάββατο για τη Λιβύη, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος ασφαλείας που βρίσκεται έξω από την εγκατάσταση.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού του Άσαντ και μέρος του εξοπλισμού επιστρέφει στη Μόσχα για «ανασύνταξη και αναδιάταξη», ξεκαθάρισε ανώτερος αξιωματικός του συριακού στρατού που έχει επαφή με τον ρωσικό στρατό.

Ανώτερος αξιωματούχος των ανταρτών που βρίσκεται κοντά στη νέα προσωρινή διοίκηση της Συρίας, δήλωσε στο Reuters ότι το θέμα της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία και οι προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης Άσαντ και της Μόσχας δεν είναι πλέον υπό συζήτηση.

«Είναι ένα θέμα για μελλοντικές συνομιλίες και ο συριακός λαός θα έχει τον τελικό λόγο», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Μόσχα έχει δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας. H ρωσική ναυτική εγκατάσταση στην Ταρτούς – Φωτογραφία Reuters

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συζητήσεις με τους νέους κυβερνήτες της Συρίας σχετικά με τις βάσεις.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα πώς ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών Ahmad al-Sharaa -γνωστότερος ως Abu Mohammed al-Golani- βλέπει το μακροπρόθεσμο μέλλον των ρωσικών βάσεων.

