Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε «περιορισμένη» χερσαία εισβολή – Βομβάρδισαν καταυλισμούς προσφύγων στα σύνορα με τη Γάζα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη νύχτα πως έχουν πλέον αρχίσει να διεξάγουν «περιορισμένες», «εντοπισμένες» και «στοχευμένες» χερσαίες επιδρομές σε χωριά του νοτίου Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας πως ο στόχος είναι στοιχεία του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Μετά το βαρύ πλήγμα που καταφέρθηκε στη Χεζμπολάχ την Παρασκευή, όταν δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα σε πολύνεκρο βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, ισραηλινοί ηγέτες διεμήνυσαν πως ο πόλεμος απέχει πολύ ακόμη από το να έχει τελειώσει με το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από την 23η Σεπτεμβρίου ακατάπαυστους, εντατικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, περί τα μεσάνυχτα έγιναν έξι νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού, τομείς που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.

«Όπως προέβλεπε απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις (…) άρχισαν πριν από λίγες ώρες περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X (πρώην Twitter) λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα και εγείρουν άμεση απειλή για ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages… — Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024

Μερικές ώρες νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε πως άρχισαν «περιορισμένες» χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Από την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν «επιχειρούν με βάση μεθοδικό σχέδιο» για το οποίο εκπαιδεύονταν «τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε καταυλισμούς Παλαιστινίων προσφύγων σε Λίβανο και Γάζα

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ ήταν το σπίτι παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

«Η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του γιου του Μουνίρ Μάκντα» στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, εξήγησε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Δεν είναι ως αυτό το στάδιο σαφές αν ο Μουνίρ Μάκντα, που οι αρχές του Ισραήλ θεωρούν τον ηγέτη του λιβανικού παραρτήματος του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής Φάταχ, βρισκόταν μέσα στο σπίτι ή όχι.

Reports of an Israeli Assassination Strike on the Ain al-Hilweh Refugee Camp in Western Lebanon, near the City of Sidon; with several Casualties at the Site of the Airstrike. pic.twitter.com/sQl6i3GopW — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Αυτός ήταν ο πρώτος ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό με μεγάλο υπερπληθυσμό, από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah.



The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ — The Associated Press (@AP) October 1, 2024

Όμως τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε βομβαρδισμό με στόχο κατοικία στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά), δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός, στην ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε την έναρξη χερσαίων επιδρομών, τόνισε πως θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπίσει τους πολίτες του Ισραήλ και για να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ», κάτι που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου συμπεριέλαβε στα μέσα του μήνα στους διακηρυγμένους «στόχους» του πολέμου.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ισραηλινοί αξιωματούχοι, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, διαβεβαίωσαν πως σκοπός των χερσαίων επιχειρήσεων δεν είναι «να καταληφθεί ο νότιος Λίβανος».

Χεζμπολάχ: «Στοχοποίησε» ισραηλινά στρατεύματα «εν κινήσει»

Στην άλλη πλευρά, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι «έτοιμοι» για την αντιπαράθεση αν το Ισραήλ αποφασίσει «να εισέλθει στο έδαφος» της χώρας, δήλωσε χθες, Δευτέρα (30.09.24) ο υπαρχηγός της Ναΐμ Κάσεμ, στην πρώτη του ομιλία που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα.

«Το Ισραήλ δεν μπόρεσε να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητές μας», διαβεβαίωσε ακόμη, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Ισραήλ «σε υποστήριξη στη Γάζα».

Με ανακοίνωσή του τη νύχτα, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως «στοχοποίησε» ισραηλινά στρατεύματα «εν κινήσει» σε δενδρόφυτες περιοχές στις λιβανικές κοινότητες «Αντάισα και Κφαρκίλα». Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολά δήλωσε πως τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονταν «πάνω στα σύνορα».

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις. Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Μανάρ του κινήματος πάντως αναμετέδωσε την ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, τα μέσα των οποίων δεν συγκρίνονται με αυτά της Χεζμπολάχ, έχει αρχίσει «αναδίπλωση» των μονάδων του, σε μεγαλύτερη απόσταση από τα σύνορα, δήλωσε αξιωματικός τους στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας μετέδωσαν εξάλλου ότι έγιναν βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην επαρχία της Δαμασκού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Δημοσιογράφος μεταξύ των νεκρών

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για τρεις αμάχους νεκρούς και άλλους εννέα τραυματίες στους βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, η δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια Σαφάα Άχμαντ είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Οι χερσαίες επιχειρήσεις εξαπολύθηκαν παρότι ηγέτες σε διεθνές επίπεδο κάλεσαν ξανά χθες να υπάρξει αποκλιμάκωση, μπροστά στον κίνδυνο «ολοκληρωτικού πολέμου» στην περιοχή.

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί πως εναντιώνεται στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις, απευθύνοντας νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την αντίθεσή του σε κάθε «χερσαία εισβολή» του Ισραήλ στον Λίβανο. Παρών στη Βηρυτό, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε επίσης το Ισραήλ να «απόσχει από οποιαδήποτε χερσαία επιδρομή» στο λιβανικό έδαφος και να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Πρέπει να αποφευχθεί» οποιαδήποτε νέα ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στον Λίβανο, έκρινε επίσης ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ.

Καναδάς, Βρετανία και Γαλλία απομακρύνουν τους υπηκόους τους

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και της Βρετανίας, ανακοίνωσαν πτήσεις για την εσπευσμένη απομάκρυνση υπηκόων τους από τον Λίβανο. Η Γαλλία ανακοίνωσε πως στέλνει ελικοπτεροφόρο/αποβατικό πλοίο για την περίπτωση που χρειαστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα γάλλοι πολίτες στον Λίβανο.

Λόγω της «έντασης των μαχών», ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες πως οι κυανόκρανοι που είναι ανεπτυγμένοι στον Λίβανο δεν είναι σε θέση πλέον να εκτελούν περιπολίες στην μπλε γραμμή.

Ο απολογισμός των χθεσινών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο ανήλθε σε 95 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ το υπουργείο Υγείας.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο από πολλούς ο ισχυρότερος άνδρας στον Λίβανο, πανηγυρίστηκε στο Ισραήλ ως μεγάλη νίκη επί του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ, και των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Ισραήλ: Θα εξαλείψουμε τους εχθρούς

Το Ισραήλ διαμηνύει πως θα πολεμήσει τους «εχθρούς» του και θα τους «εξαλείψει» όπου κι αν βρίσκονται. Δεν υπάρχει «καμιά τοποθεσία στη Μέση Ανατολή όπου δεν μπορεί να φθάσει το Ισραήλ», επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Το Ιράν έκανε σαφές πως δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στον Λίβανο ή στη Λωρίδα της Γάζας για να αναμετρηθούν με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κρίνοντας πως «οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν την απαραίτητη δυναμικότητα και ισχύ για να αντιμετωπιστεί η επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος».

Από τα μέσα του μήνα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στον βορρά.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν τη δράση τους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ερειπωμένη έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, ωστόσο η ένταση των επιχειρήσεων εκεί έμοιαζε να μειώνεται τις τελευταίες μέρες.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41.615 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο περίπου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters