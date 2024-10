Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε συνοικία της Βηρυτού για να εξοντώσει κι άλλον γαμπρό του σκοτωμένου Χασάν Νασράλα

Τουλάχιστον 22 νεκροί και 117 τραυματίες από τη νέα επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό, το βράδυ της Πέμπτης (10.10.2024). Επέζησε ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα, ο Ουαφίκ Σάφα, στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο οποίος ήταν ο στόχος.

Το ένα από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό απόψε ήταν το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, ο Ουαφίκ Σάφα, ανέφεραν τρεις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Ο Σάφα, που φέρεται ότι είναι ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου και στρατιωτικός σύνδεσμος της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης, επέζησε, σύμφωνα με αυτές τις πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ, ο γαμπρός του δολοφονημένου αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα συμμετείχε σε πολλές διαπραγματεύσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2006, διαπραγματεύτηκε την επιστροφή δύο Ισραηλινών στρατιωτών που είχαν απαχθεί πριν από τον πόλεμο του Ιουλίου του 2006.

The Lebanese Ministry of Health is claiming that 18 were Killed and over 100 Injured in tonight’s Series of Israeli Airstrikes on the Capital of Beirut, with several High-Rise Apartment Buildings said to have Collapsed or Partially-Collapsed. pic.twitter.com/EWJQJoKyH9