Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε την Τύρο με μία «άμαχη» νεκρή και επτά τραυματίες

Τουλάχιστον μία «άμαχη» σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στον Λίβανο τα ξημερώματα της Παρασκευής 14 Ιουνίου, όπως μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Εκτός από την «άμαχη», άλλοι τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στον νυχτερινό αεροπορικό βομβαρδισμό που πραγματοποίησε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα μάλιστα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων, δεν πρόκειται παρά για έναν πρώτο απολογισμό.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον σπιτιού» στη Τζανάτα, μικρή πόλη στον νομό της Τύρου.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή της μία «άμαχη» και να τραυματιστούν «άλλοι επτά άμαχοι».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες, η λιβανική Χεζμπολάχ επιτέθηκε με «ρουκέτες και drones» εναντίον 9 βάσεων και θέσεων του στρατού του Ισραήλ, μετά τον θάνατο στις αρχές της εβδομάδας ενός από τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές της.

160 rockets fired from Lebanon 🇱🇧 on Israel 🇮🇱 today.



There is no “occupation” or disputed territories there. The border between Lebanon and Israel is internationally recognized.



Remember this when Israel retaliates soon, and Beirut looks like Gaza…

