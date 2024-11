Λίβανος: Το Ισραήλ «χτύπησε» φυλάκιο στα σύνορα με τη Συρία – Καταστράφηκαν δομές ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα (02.11.2024) σε σημείο διέλευσης μεταξύ Λιβάνου και Συρίας.

Πρόκειται για τον δεύτερο βομβαρδισμό μέσα σε σχεδόν μια εβδομάδα, με έναν αξιωματούχο του ΟΗΕ να κάνει λόγο για κατεστραμμένες δομές ανθρωπιστικής βοήθειας,. Το σημείο διέλευσης στην περιοχή Τζούσια, αποτέλεσε στόχο για πρώτη φορά στις 25 Οκτωβρίου, και απέκτησε καθοριστική σημασία για τη διέλευση των προσφύγων που διέφευγαν από τον πόλεμο στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Μια νέα ισραηλινή επιδρομή έπληξε το σημείο διέλευσης Τζούσια, μέσω του οποίου πολλοί Λιβανέζοι και Σύροι περνούν από τον Λίβανο στη Συρία», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X.

«Δομές ανθρωπιστικής βοήθειας επλήγησαν επίσης. Η διαφυγή έχει γίνει δύσκολη και επικίνδυνη (όπως και η μέριμνα γι αυτούς που φεύγουν) καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να εξαπλώνεται», δήλωσε.

A new Israeli airstrike hit the border post of Joussieh, where many Lebanese and Syrians cross from

Lebanon to Syria. Humanitarian structures were also struck.



Even fleeing (and taking care of those who flee) are becoming difficult and dangerous as the war continues to spreads. pic.twitter.com/xdlI0zIeNw