Λίβανος: Το Ισραήλ «χτύπησε» την καρδιά της Βηρυτού – Βομβάρδισε διαμέρισμα των Αδελφών Μουσουλμάνων

Αεροπορικό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού κατάφερε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Δευτέρας (30.9.2024). Πρόκειται για τον πρώτο βομβαρδισμό στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ.

Αν και τις τελευταίες ημέρες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ σφυροκόπησαν επανειλημμένα νότιες συνοικίες και προάστια της Βηρυτού, οχυρά της Χεζμπολάχ, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος περιοχή στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας που υπήρξε έναυσμα του πολέμου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύρραξη οδεύει να γενικευτεί.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, «τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες.

Μολονότι σουνιτική, η οργάνωση έχει συμμαχήσει με τη Χεζμπολάχ και συμμετέχει στις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ένδειξη «υποστήριξης» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), παλαιστινιακό κίνημα με κοσμικό χαρακτήρα, που ανήκει στην αριστερά, έκανε γνωστό πως τρία μέλη του, ανάμεσά τους υψηλόβαθμα, σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από λιβανικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται εν μέρει ισοπεδωμένο όροφο στο κτίριο που χτυπήθηκε.

After Shia Hezbollah, Israel has now gone after Sunnis in Beirut.



War Intensifies In Middle East As Israel Hit Beirut City (Sunni Majority) For First Time in History.



People come out to support Palestine all over the world sud join them in their fight for freedom from Israel. pic.twitter.com/B7hNBxLv6i — 🇮🇳 S.Bhattacharya 🍁🇮🇳 (@soni_1811) September 30, 2024

Το πλήγμα καταγράφεται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική πίεση στο λιβανικό κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, για έβδομη συναπτή ημέρα. Χθες, εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε προπύργια της Χεζμπολάχ απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου, δυο ημέρες, αφού σκότωσε τον ηγέτη της Χασάν Νασράλα.

BREAKING: Israel bombed a residential building in the area of Cola, Central Beirut, Lebanon



This area is NOT in the suburbs. Israel is targeted the heart of the capital of Lebanon. pic.twitter.com/t8CwACE8RW — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 29, 2024

Στόχος αποθήκες όπλων και πυρομαχικών

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν δεκάδες στόχους – θέσεις, οπλικά συστήματα, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών – της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «δεκάδες εκτοξευτήρες και κτίρια όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα».

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 105 ανθρώπους, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός ανέφερε πως έπληξε χθες 120 θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ρουκετών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «ευρείας κλίμακας» που διεξάγει.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών με τη Χεζμπολάχ και παρατάξεων που έχουν συμμαχήσει μαζί της, ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε ραγδαία από την 23η Σεπτεμβρίου τους βομβαρδισμούς του, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διακήρυξε πως πλέον είναι «στόχος» του πολέμου να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ισραηλινοί.

Βομβαρδισμοί κατά των Χούθι στην Υεμένη

Παράλληλα, σε άλλο μέτωπο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, την επομένη εκτόξευσης πυραύλου, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα, με στόχο το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Οι βομβαρδισμοί στοχοποίησαν λιμάνια και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στην περιοχή Χοντάιντα (δυτικά), όπου βρίσκεται λιμάνι καίριας σημασίας για την είσοδο εμπορευμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους τομείς υπό τον έλεγχο των ανταρτών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι.

«Καμιά τοποθεσία δεν είναι υπερβολικά μακρινή» για το Ισραήλ, διεμήνυσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.



This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024

Στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης η Μέση Ανατολή

Η κατάσταση εντείνει τις ανησυχίες πως επίκειται περιφερειακή ανάφλεξη.

«Πρέπει να αποφευχθεί» γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, παρότι χαρακτήρισε τον θάνατο του Χασάν Νασράλα «μέτρο δικαιοσύνης».

Η Σαουδική Αραβία, μείζων παράγοντας στην περιοχή με επιρροή στον Λίβανο, κάλεσε από την πλευρά της να γίνει σεβαστή η «εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα» της χώρας αυτής, εκφράζοντας τη «μεγάλη ανησυχία» της μπροστά στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών Χεζμπολάχ-Ισραήλ, εν μέσω των συνεχιζόμενων ευρείας κλίμακας ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην επιχείρηση που βάφτισε «Νέα Τάξη», ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως, πέρα από τον Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκαν «πάνω από 20 άλλοι τρομοκράτες διαφόρων βαθμών, παρόντες στο υπόγειο γενικό αρχηγείο (της Χεζμπολάχ), κάτω από πολιτικά κτίρια, από όπου διηύθυναν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ».

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει πως η «πλειονότητα» των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χεζμπολάχ έχει σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες στις επιχειρήσεις του στρατού του.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, που πολλοί θεωρούσαν τον πιο ισχυρό άνδρα στον Λίβανο, θεωρείται από το Ισραήλ και τους συμμάχους του μεγάλη νίκη επί του Ιράν και των συμμάχων του.

Παρά τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως περίπου 8 βλήματα κατέπεσαν σε άδεια οικόπεδα κοντά στην Τιβεριάδα.

«Φοβόμαστε πως θα υπάρξει ολοκληρωτική κλιμάκωση», είπε ο Ματάν Σοφέρ, κάτοικος της ισραηλινής κοινότητας Ρος Πινά, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

«Η γραμμή» του Νασράλα «θα συνεχιστεί» και «ο ιερός στόχος του θα γίνει πραγματικότητα, με την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ», διαβεβαίωσε από την πλευρά του το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ, που υποστηρίζει, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση, τη Χεζμπολάχ.

Ποιος είναι ο διάδοχος του Νασράλα

Ξάδελφος του Χασάν Νασράλα, ο Χασέμ Σαφιεντίν, σημαίνουσα μορφή του κόμματος, θεωρείται δυνητικός διάδοχός του.

Ο πρώτος ξένος διπλωμάτης που ταξίδεψε στον Λίβανο αφότου κλιμακώθηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, ο νέος επικεφαλής της διπλωματίας της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, έφθασε χθες βράδυ στη Βηρυτό.

Παρέδωσε κατεπείγουσα υγειονομική βοήθεια στον υπουργό Υγείας του Λιβάνου Φίρας Αμπιάντ, ο οποίος τον «ευχαρίστησε» για τη δωρεά «εντεκάμισι τόνων» υλικού.

🚨🇱🇧RECOVERY OPERATION AT HEZBOLLAH’S BOMBED BEIRUT HQ



The recovery operation is ongoing after Friday’s airstrike that killed Nasrallah and other senior members of Hezbollah.



Footage appears to show a body, wrapped in white cloth, being lifted from the crater.



Source: Al… https://t.co/zDSdDwRj41 pic.twitter.com/beR7YEF7yM — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 29, 2024

Η άφιξή του συνέπεσε με την ανακοίνωση του θανάτου δεύτερου υπηκόου Γαλλίας υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες. Γαλλίδα 87 ετών σκοτώθηκε την 23η Σεπτεμβρίου σε «ισχυρή έκρηξη» σε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, οι εκτοπισμένοι εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών ενδέχεται να φθάνουν το ένα εκατομμύριο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που αναγκάστηκαν ποτέ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην ιστορία της χώρας, κατ’ αυτόν.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (ΠΕΠ) των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε πως ξεκινά κατεπείγουσα επιχείρηση για να διανείμει επισιτιστική βοήθεια σε ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου.