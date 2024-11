Λίβανος: Τουλάχιστον 14 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στο βόρειο τμήμα – Φόβοι πως θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων

Σε νέο βομβαρδισμό προχώρησαν σήμερα (11.11.2024) οι δυνάμεις του Ισραήλ, με στόχο το χωριό Αΐν Γιακούμπ στο βόρειο τμήμα του Λιβάνου.

Από την σημερινή επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά.

Οι έρευνες των αρχών δεν έχουν ακόμη σταματήσει και υπάρχει φόβος πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, κάτοικοι προσπαθούν με τα χέρια τους να απομακρύνουν τα μπάζα του κτιρίου που γκρεμίστηκε, με σκοπό να απεγκλωβίσουν τα θύματα.

BREAKING | Israel massacres over 30 people in an airstrike on Ain Yaacoub, Akkar, Lebanon’s northernmost governorate. pic.twitter.com/AJwRop5ekX

Την φρίκη του πολέμου αποκαλύπτει και ένα άλλο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας και μία γυναίκα να ουρλιάζουν ενώ αγκαλιάζονται σφιχτά, μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό.

Dozens of casualties, some in pieces, along with several injured and missing, following the destruction of a building in Ain Yaacoub, Akkar, northern Lebanon, by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/VABq4D9HOT