Λίβανος: Τουλάχιστον 15 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν απόψε (05.11.2024) εξαιτίας επίθεσης του Ισραήλ στην πόλη Μπάρζα, νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είχε ανακοινώσει πως από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας έχασαν τη ζωή τους άλλοι 11 άνθρωποι και 61 τραυματίστηκαν.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 3.028 ανθρώπους.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 13.553, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

