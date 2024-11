Λίβανος: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό

Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο σήμερα Σάββατο (23.11.24) κεντρική περιοχή της Βηρυτού, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα του Λιβάνου καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού, μετέδωσε το δίκτυο της Χεζμπολάχ Al Manar, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά) μετέδωσε παράλληλα νωρίς σήμερα το πρωί ότι η επίθεση προκάλεσε μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών και κατέστρεψε οκταώροφο κτίριο. Πλάνα που προβλήθηκαν από το δίκτυο Al Jadeed του Λιβάνου δείχνουν τουλάχιστον ένα κατεστραμμένο κτίριο και μερικά άλλα γύρω του που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Η πρωτεύουσα Βηρυτός ξύπνησε με μια τρομακτική σφαγή, καθώς ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πέντε πυραύλους και κατέστρεψαν ολοσχερώς ένα οκταώροφο κτίριο κατοικιών στην οδό Μααμούν, στη συνοικία Αλ Μπάστα», ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

⚡️🇱🇧BREAKING: A Massacre in Lebanon’s capital, Beirut.



Israel launched multiple raids on Beirut, Lebanon’s capital, causing loud explosions with reports of a massacre.



The Israeli aggression targeted a residential building that was completely destroyed on Al-Ma’moun Street in… pic.twitter.com/zrMy77ciHc