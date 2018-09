Η Apple παρουσίασε τα τρία νέα μοντέλα του iPhone Xs, Xs Max και XR, αλλά και το νέο Apple Watch.

Ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού κολοσοού, Τομ Κουκ, ανέβηκε στη σκηνή του αμφιθεάτρου «Στιβ Τζομπς» μπροστά σε περίπου 1.000 άτομα, λίγο μετά τις 10 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα).

Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα αποκαλυπτήρια των νέων προϊόντων.

Δείτε εδώ Live:

Τα νέα iPhone

Ο Τιμ Κουκ άνοιξε την αυλαία της παρουσίασης των τριών νέων μοντέλων i Phone , Xs, Xs Max και XR. Τα τρία νέα iPhone που παρουσίασε δεν έχουν μεγάλες διαφορές στον σχεδιασμό από το iPhone X, που λάνσαρε η εταιρεία πέρυσι τον Σεπτέμβριο.

Το iPhone Xs διαθέτει χρυσό, ασημένιο και γκρι φινίρισμα, είναι αδιάβροχο και έχει μεγαλύτερη αντοχή στο νερό, σε βάθος δύο μέτρων και για 30 λεπτά. Μάλιστα, το iPhone Xs α έχει μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, κατά 30 λεπτά σε σχέση με το i Phone X.

Διαθέτει έναν νέο και ταχύτερο επεξεργαστή (Α12 Βionic), διαθέτει OLED οθόνη 5,8 ίντσων, ιδανική για HDR ταινίες, καλύτερη ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο καθώς και καλύτερα ηχεία για αληθινά στέρεο ήχο.

Η τιμή για το i Phone Xs με 64GB αποθηκευτικού χώρου θα ανέρχεται στα 999 δολάρια…

Μεγάλες οθόνες και απίστευτες δυνατότητες

Το μεγαλύτερο i Phone Xs Max, με πατενταρισμένη OLED οθόνη 6,5 ιντσών (η Apple την αποκαλεί Super Retina), ήταν o μεγάλος πρωταγωνιστής στην σημερινή εκδήλωση, με τη συσκευή να διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που ήταν ποτέ διαθέσιμη σε ένα iPhone.

Διαθέτει τον ανανεωμένο σχεδιασμό των i Phone με οθόνη από άκρη σε άκρη και γυάλινο σώμα, ισχυρή κάμερα 12Mp και εξελιγμένο True Tone Flash, νέες εξελιγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου (με πιο ασφαλείς και ταχύτερους αλγόριθμους), dual SIM και μια ολοκαίνουργια επιλογή αποθήκευσης 512Gb (διαθέσιμη και στο iPhone Xs).

H τιμή i Phone Xs Max με χωρητικότητα 64GB θα ανέρχεται στα 1099 δολάρια. Το iPhone XR θα είναι το φθηνότερο μοντέλο της χρονιάς. Με Liquid Retina οθόνη 6,1 ιντσών και σώμα σε διάφορα χρώματα, έρχεται ως η οικονομική λύση για όποιον θέλει να χειρίζεται την ψηφιακή ζωή του μέσα από το iOS.

Ουσιαστικά διαθέτει μια μεγαλύτερη οθόνη από το 8 Plus αλλά είναι φυσικά μικρότερο από ένα 8 Plus. Ίδια True-Depth κάμερα σαν το iPhone Xs, True Tone Flash και με τις ίδιες λειτουργίες για τη διαχείριση του βάθους πεδίου. H μπαταρία του i Phone XR θα διαρκεί μιάμιση ώρα περισσότερο από ένα 8 Plus. Η τιμή του i Phone XR θα ξεκινά από τα 749 δολάρια στα 64GB, 128GB και 256G

Φωτογραφίες: Reuters