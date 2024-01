Συναγερμός σήμανε στο Λίβερπουλ το απόγευμα του Σαββάτου (27.1.2024), λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε τετραώροφο κτίριο, με τις Αρχές να εκκενώνουν την ευρύτερη περιοχή, επειδή υπήρχαν φόβοι ότι θα καταρρεύσει.

Η φωτιά στο κτίριο πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις και ένα μαύρο σύννεφο καπνού σκέπασε την περιοχή του Λίβερπουλ, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Σύμφωνα με τη DailyMail, οι Αρχές εκκένωσαν τα κτίρια γύρω από αυτό που ξέσπασε η φωτιά και ζήτησαν από τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα σε σπίτια και μαγαζιά.

Το κτίριο είναι σε κεντρικό σημείο του Λίβερπουλ και δείχνει σημάδια κατάρρευσης, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

