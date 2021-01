Λιβύη: 10 πτώματα που δεν έχουν αναγνωρισθεί ανασύρθηκαν από ομαδικό τάφο στην Ταρχούνα (pics)

Οι αρχές της Λιβύης ανέσυραν 10 πτώματα που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από νέο ομαδικό τάφο που εντόπισαν στην πόλη Ταρχούνα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/1) η Γενική Αρχή Έρευνας και Αναγνώρισης της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Η Ταρχούνα, περίπου 90 χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης, αποτελούσε μέχρι πέρυσι οχυρό και προκεχωρημένο κέντρο διοίκησης επιχειρήσεων των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πρωτεύουσας της Λιβύης και έδρας της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ).

«Έπειτα από έρευνες στην Ταρχούνα, δέκα πτώματα που δεν έχουν αναγνωριστεί ανασύρθηκαν από ομαδικό τάφο στη Μασρού Αλ Ραμπτ», συνοικία της πόλης, ανέφερε η υπηρεσία αυτή.

10 bodies of civilian victims killed by the Al-Kani militia were found in a new mass grave that was discovered today, Jan 20, Wed in the city of #Tarhuna

The #alkani Criminal militias are currently hiding in eastern #Libya under Haftar's protection