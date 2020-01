Λιβύη: Οργή από τους φύλαρχους για Ερντογάν! Πατάνε πάνω σε φωτογραφίες του

Οι ηγέτες των φυλών στη Λιβύη ζήτησαν να κλείσουν οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου, διαμαρτυρόμενοι επειδή, όπως λένε, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA) του αλ Σάρατζ που εδρεύει στην Τρίπολη χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να πληρώνει ξένους μισθοφόρους μαχητές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους πατούσαν πάνω στα παραδοσιακά χαλιά αλλά και σε τεράστιες φωτογραφίες του προέδρου της Τουρκίας. Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, μετά το στρατιώτες που έχει φέρει η Τουρκία στη Λιβύη κατά του στρατάρχη Χαφτάρ.

Tribe elders (( No more oil for #Erdogan’s #terrorists #mercenaries

Our blood is more valuable ))

Oil crescent shot down

Tubrok port will shut down after #Greek oil Tanker is full.#LNA #GNA #Berlin_conference #Libya pic.twitter.com/u4LTiuEM5B

