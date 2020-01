Λιβύη: Μπλόκο σε πετρελαιοπηγές γιατί “τα χρήματα πάνε σε ξένους μισθοφόρους”

Διαδηλωτές από την ανατολική Λιβύη -στην οποία αδιαμφισβήτητος ηγέτης είναι ο Στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ- μπήκαν σήμερα στο λιμάνι εξαγωγής πετρελαίου της Ζουεϊτίνα, στα νοτιοδυτικά της Βεγγάζης και ανακοίνωσαν ότι το κλείνουν.

Την είδηση μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έναν μηχανικό.

Ηγέτες φυλών από την ανατολική και τη νότια Λιβύη ζήτησαν χθες Πέμπτη να κλείσουν οι τερματικοί σταθμοί, διαμαρτυρόμενοι επειδή, όπως λένε, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA) του αλ Σάρατζ που εδρεύει στην Τρίπολη χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να πληρώνει ξένους μισθοφόρους μαχητές.

The Libyan people marching to shutdown Alziwitina oil facility. When we make a decision we see it through. Viva #Libya pic.twitter.com/TRKDr8yuk8

Libyan tribe elders demand the shutdown of Malitia gas-line (libya – #Itlay ) from the source and Briga-Misrata gas-line immediately.

( no more oils and Gas for #Erdogan’s mercenaries #terrorists )).#Libya pic.twitter.com/tVf5QNGgjw

— M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020