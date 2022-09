Η πορεία της Λιζ Τρας, από λογογράφος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών μέχρι πρωθυπουργός των Συντηρητικών, περιλαμβάνει μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα. Η ενδυματολογική της πορεία είναι επίσης έντονη, αφού έχει προκαλέσει σχόλια για τα χρώματα και το ύφος των ρούχων της.

Η Λιζ Τρας, όσο περίμενε να εκφωνήσει την επινίκια ομιλία της, το μωβ φόρεμά της ταίριαζε με τα μωβ καθίσματα του χώρου, αλλά ίσως θύμιζε περισσότερο το δαμασκηνί φόρεμα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα και το μωβ πανωφόρι και ασορτί φόρεμα της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν το 2021.

Ένα άρθρο που φιλοξενεί το περιοδικό μόδας Grazia σημειώνει: «Θα μπορούσε η Λιζ Τρας να ευθυγραμμίζεται εμφανισιακά με τόσο έμπειρους και ισχυρούς παίκτες; Πιθανόν».

Παράλληλα, η επικεφαλής κριτικός μόδας των New York Times, Βανέσα Φρίντμαν, υπογράμμισε την διαφορά στο ντύσιμο του πρώην αντιπάλου της Τρας, του Ρίσι Σούνακ. Εκείνος, ντυμένος με ακριβά και εκείνη με πιο οικονομικά ρούχα, ως βασικό πεδίο μάχης στην κούρσα προς την κορυφή.

«Αυτά που φορούσαν οι δύο υποψήφιοι συμβόλιζαν τις διαφορές ανάμεσά τους εξίσου με αυτά που έλεγαν προεκλογικά», έγραψε η Βανέσα Φρίντμαν.

Τα σχόλια για τις ενδυματολογικές της επιλογές δεν είναι κάτι νέο για την μέχρι πρότινος βουλευτή του νοτιοδυτικού Νόρφολκ.

Την περίοδο που ήταν υπουργός, τα ρούχα που φορούσε η Λιζ Τρας, τα οποία περιλαμβάνουν χρωματιστά σακάκια, καρό ζιπ κιλότ και φλούο ταγέρ, δέχονταν κριτική και μέσα από τον Τύπο και διαδικτυακά.

Το στυλ της έπαιρνε διαφορετική μορφή σε κάθε κυβερνητικό συμβούλιο: από ένα τυπικό φόρεμα και έναν συνδυασμό σακακιού με παντελόνι τον Ιούλιο του 2014 όταν διορίστηκε υπουργός Περιβάλλοντος μέχρι ένα μαύρο παλτό κουμπωμένο έως τον λαιμό και μπότες με ίδιο καπέλο το 2016.

Κατά την διάρκεια της κούρσας για την διαδοχή, μια εμφάνιση της Λιζ Τρας, προκάλεσε συγκρίσεις με την Μάργκαρετ Θάτσερ .

Η εμφάνισή της έγινε viral με τους χρήστες του Twitter να επισημαίνουν ότι η Λιζ Τρας φορούσε κάτι παρεμφερές με εκείνο που είχε φορέσει η Μάργκαρετ Θάτσερ το 1979, σε μια τηλεοπτική προεκλογική της εμφάνιση: ένα μαύρο σακάκι με μια λευκή μπλούζα με έναν μεγάλο φιόγκο.

Liz Truss denies that she likes to dress like Margaret Thatcher: "I don’t accept that. I am my own person." @BBCr4today pic.twitter.com/nqPQlCCmBM

Η Λιζ Τρας σχολίασε τις συγκρίσεις με την Θάτσερ, η οποία πέθανε το 2013, χαρακτηρίζοντάς τες απογοητευτικές.

Has Liz Truss got a photo album of Margaret Thatcher publicity photos she is slowly emulating?



She's currently on page 6, but I think there are plenty more in her portfolio pic.twitter.com/vxcBWhQBEt