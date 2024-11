Λονδίνο: Άνδρας κυκλοφορούσε με μαχαίρια έξω από το βρετανικό Κοινοβούλιο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα (12.11.2024) έξω από το βρετανικό Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, καθώς η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που περπατούσε κρατώντας μαχαίρια.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 34χρονο να κινείται με τα μαχαίρια στην συγκεκριμένη περιοχή του Λονδίνου και αμέσως κάλεσε την αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη, το σημείο αποκλείστηκε και η είσοδος στο Παλάτι του Ουέστμινστερ σφραγίστηκε.

Foiled an attack in front of the British Parliament in London. A suspect armed with two knives was arrested pic.twitter.com/RRpJecGq2t