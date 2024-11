Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι στη γέφυρα του Westminster – Χαροπαλεύει ένας άνδρας

Μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο στο Λονδίνο, δίνει ένας άνδρας ο οποίος νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (24.11.2024), δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη γέφυρα του Γουέστμινστερ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο συμβάν, στο κέντρο του Λονδίνου, μετά από αναφορές για έναν καβγά όπου βρήκαν το θύμα που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, με σοβαρά τραύματα.

Ο άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, γράφει το skynews.

Η αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες ως ύποπτους για απόπειρα δολοφονίας και έναν τέταρτο ως ύποπτο για βιαιοπραγία, ενώ δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για μικροτραυματισμούς στο πρόσωπο.

BREAKING: WESTMINSTER BRIDGE LOCKDOWN



– Massive Police Presence: Hundreds of officers are on the scene!

– **Four Arrested**: Following a stabbing incident.

– **Victim Critical**: Stabbed man rushed to hospital.



**Bridge Closed**: Westminster Bridge is now a no-go zone… pic.twitter.com/ucqkENFXhD