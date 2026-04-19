Κόσμος

Λονδίνο: Νέα επίθεση σε συναγωγή, «κλιμακώνεται η αντισημιτική βία» λέει ο αρχιραβίνος

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες», διαμηνύοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτές»
Βρετανοί αστυνομικοί ελέγχουν τον χώρο αντισημιτικής επίθεσης στο Λονδίνο / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Isabel Infantes

Νέος εμπρησμός σε συναγωγή στο Λονδίνο εντείνει την ανησυχία για κλιμάκωση επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας. Ο αρχιραβίνος της Βρετανίας προειδοποιεί ότι η βία «αποκτά δυναμική».

Στόχος έγινε η συναγωγή Kenton United, στο Χάροου, όπου άγνωστοι έσπασαν παράθυρο και πέταξαν μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές από καπνό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά εμπρησμών και αποπειρών τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων περιστατικά σε Φίντσλεϊ και Χέντον.

Οι αρχές εξετάζουν ορισμένα ως αντισημιτικά εγκλήματα μίσους, υπό το πρίσμα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη εκστρατεία εκφοβισμού και βίας», προειδοποιώντας ότι απειλείται η ασφάλεια και η ελευθερία λατρείας της κοινότητας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες», διαμηνύοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτές» και ανακοινώνοντας ενίσχυση της εμφανής αστυνόμευσης.

 

 

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με συμμετοχή και ένοπλων και αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
287
212
119
109
90
Newsit logo
Newsit logo