Λονδίνο: Νέα επίθεση σε συναγωγή, «κλιμακώνεται η αντισημιτική βία» λέει ο αρχιραβίνος

Νέος εμπρησμός σε συναγωγή στο Λονδίνο εντείνει την ανησυχία για κλιμάκωση επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας. Ο αρχιραβίνος της Βρετανίας προειδοποιεί ότι η βία «αποκτά δυναμική».

Στόχος έγινε η συναγωγή Kenton United, στο Χάροου, όπου άγνωστοι έσπασαν παράθυρο και πέταξαν μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές από καπνό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η επίθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά εμπρησμών και αποπειρών τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων περιστατικά σε Φίντσλεϊ και Χέντον.

Οι αρχές εξετάζουν ορισμένα ως αντισημιτικά εγκλήματα μίσους, υπό το πρίσμα της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.

Ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις έκανε λόγο για «συνεχιζόμενη εκστρατεία εκφοβισμού και βίας», προειδοποιώντας ότι απειλείται η ασφάλεια και η ελευθερία λατρείας της κοινότητας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες», διαμηνύοντας ότι «δεν θα γίνουν ανεκτές» και ανακοινώνοντας ενίσχυση της εμφανής αστυνόμευσης.

Last night, another Jewish synagogue in London was firebombed, this time in Kenton.



This is the third such attack in as many days, and also comes after the recent ambulance arson attack and a supposed drone threat against the Israeli embassy in London this week.



‘It does feel really dangerous, I’m worried a bit about my safety.’



Journalist Nicole Lampert reacts to an attempted arson attack on a north-west London synagogue.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με συμμετοχή και ένοπλων και αντιτρομοκρατικών δυνάμεων, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.