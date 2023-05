Πανικός επικράτησε στο μετρό του Λονδίνου καθώς επιβάτες που έφτασαν στον σταθμό Clapham, ήρθαν αντιμέτωποι με πυκνούς καπνούς και προσπάθησα να σπάσουν τα παράθυρα για να διαφύγουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο μετρό βρέθηκε κάποιος με εργαλεία και κατάφερε να ανοίξει τις πόρτες στο μετρό του Λονδίνου με αποτέλεσμα να καταφέρει ο περισσότερος κόσμος να βγει.

Chaos on a London tube after a fire alarm on train. Local police say no fire, likely brake dust which can be confused with burning @1NewsNZ https://t.co/3PPQtUUJZA