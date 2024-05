ΗΠΑ: Αστυνομικός άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση φοιτητών

Απρόβλεπτες διαστάσεις παίρνουν οι κινητοποιήσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και οι επεμβάσεις της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης.

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όταν νωρίτερα ένας αστυνομικός πυροβόλησε «κατά λάθος» κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την απομάκρυνση φοιτητών που διαδηλώνουν υπέρ της Παλαιστίνης.

Εικόνες από τον πυροβολισμό καταγράφηκαν από την κάμερα που έφερε στο σώμα του ο αστυνομικός και παραδόθηκαν στον εισαγγελέα του Μανχάταν.

Ο αστυνομικός βρισκόταν στον πρώτο όροφο του «Hamilton Hall» όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε.

Την ίδια στιγμή, άλλοι αστυνομικοί απομάκρυναν τους διαδηλωτές από το κτίριο.

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3

Ο αξιωματικός, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, «προσπαθούσε να βοηθήσει άλλους αξιωματικούς να εισέλθουν σε ένα κλειδωμένο γραφείο για να βεβαιωθεί ότι δεν κρυβόταν κανείς μέσα. Η ομάδα απέκτησε πρόσβαση στο γραφείο και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, η σφαίρα έπεσε στο πάτωμα του γραφείου, οπότε ήταν προφανές ότι δεν είχε χτυπήσει κανέναν…».

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL