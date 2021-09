Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά στο Λονδίνο, στην προσπάθειά του να αποφύγουν την κουπαστή από τις κυλιόμενες σκάλες. Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, πολλοί Λονδρέζοι φοβούμενοι ότι θα κολλήσουν κορονοϊό αρνούνται να κρατηθούν από την κουπαστή με αποτέλεσμα να πέφτουν με τραγικές, πολλές φορές, συνέπειες.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, στο Λονδίνο δεκάδες έπεσαν από κυλιόμενες σκάλες στο μετρό ενώ 23 έπεσαν από σκάλες λεωφορείων. Είναι περισσότεροι συγκριτικά με άλλα τρίμηνα της περιόδου 2020-2021, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Ένας από τους «μεγαλύτερους κινδύνους» για την ασφάλεια των χρηστών είναι να μην κρατιούνται και να πέφτουν καθώς πιστεύουν ότι «η κουπαστή δεν είναι καθαρή λόγω της πανδημίας», σχολίασε ο Άντι Λορντ, γενικός διευθυντής του μετρό του Λονδίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, με την πτώση τους να συμβαίνει συχνά όταν προσπαθούν να μεταφέρουν κάποια τσάντα στην κυλιόμενη σκάλα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ένας άλλος παράγοντας πτώσης είναι η κατάσταση μέθης ορισμένων επιβατών, σύμφωνα με τον ίδιο, με την αύξηση των νυκτερινών εξόδων καθώς ήρθη το lockdown.

