Ένας άνδρας προσπαθούσε επί 4 ώρες να καταστρέψει το γλυπτό «Πρόσπερο και Άριελ» που κοσμεί την είσοδο του ραδιομεγάρου του BBC στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς αποτελεί δημιουργία του Έρικ Γκιλ, ενός παιδόφιλου καλλιτέχνη.

Ο άνδρας σκαρφάλωσε σε ύψος 3 μέτρων, στην πρόσοψη του εμβληματικού κτηρίου που στεγάζει το BBC στο Λονδίνο, ώστε να κάνει πραγματικότητα αυτό που ζητάνε ακτιβιστές εδώ και πολλά χρόνια. Να καταστρέψει το γλυπτό «Προσπέρο και Άριελ», δημιουργίας του Έρικ Γκιλ, ενός καλλιτέχνη που έχαιρε σεβασμού στη Βρετανία, μέχρι να αποκαλυφθεί η παιδοφιλία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έρικ Γκιλ ήταν ένας αξιοσέβαστος καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, όμως η δημοσίευση των ημερολογίων του το 1989, 49 χρόνια μετά τον θάνατό του, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα έργα του. Αποκαλύφθηκε πως ο καλλιτέχνης κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και τον σκύλο του.

This man has climbed over the Eric Gill’s Prospero and Ariel statue over the front entrance of BBC Broadcasting House in London and trying to smash it. Police gathered at the scene. pic.twitter.com/q8tzXZPbhV