Λονδίνο: Σκηνές τρόμου όταν αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πεζούς τραυματίζοντάς τους, συνελήφθη η οδηγός

Πανικός στο κεντρικό Λονδίνο. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, αφήνοντας πίσω του σοβαρά τραυματίες και μάρτυρες του περιστατικού σε κατάσταση σοκ.

Το τρομακτικό συμβάν με το αυτοκίνητο να παρασύρει πεζούς στο Λονδίνο σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα της Κυριακής (19.04.2026) στην Argyll Street, έναν πολυσύχναστο δρόμο που συνδέει την Oxford Street με την Great Marlborough Street και φιλοξενεί γνωστά νυχτερινά στέκια, καθώς και το εμβληματικό London Palladium.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές ότι «ένα αυτοκίνητο είχε εμπλακεί σε σύγκρουση με πεζούς», με την εικόνα που αντίκρισαν να είναι χαοτική.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Σε αυτό φαίνεται ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς ομάδα ανθρώπων και να πέφτει πάνω τους. Μία γυναίκα εκσφενδονίζεται στο έδαφος και παγιδεύεται κάτω από το όχημα, ενώ περαστικοί τρέχουν πανικόβλητοι για να τη βοηθήσουν.

Ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να ξεκλειδώσει ένα ηλεκτρικό πατίνι, παρασύρεται και εκτοξεύεται στο πλάι.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ένας μάρτυρας φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί και ακούγεται να φωνάζει: «Θα την πατήσει με το αυτοκίνητο»!

Το βίντεο δείχνει, επίσης, ότι οδηγός του οχήματος ήταν γυναίκα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα:

Μία γυναίκα περίπου 30 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας άνδρας περίπου 50 ετών υπέστη τραυματισμούς που χαρακτηρίζονται «καθοριστικοί για τη ζωή του» και μία δεύτερη γυναίκα, επίσης γύρω στα 30, έλαβε τις πρώτες βοήθειες για ελαφρά τραύματα.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι μία 29χρονη οδηγός συνελήφθη στο σημείο. Η σύλληψή της έγινε με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Carrington) Arrested For Attempted Murder After Allegedly Running Over Rival Klaudia Glam in Central London



Early Sunday morning on Argyll Street in Soho, a car allegedly driven by influencer RielleUK ploughed into pedestrians following a fight… pic.twitter.com/ygvUS6RSHk — World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 20, 2026

Η 29χρονη παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.