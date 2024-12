Λονδίνο: Συνελήφθη άνδρας που έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς – 4 άτομα στο νοσοκομείο

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, καθώς έριξε το αυτοκίνητό του σε πεζοδρόμιο στο κέντρο του Λονδίνου τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων (25.12.2024).

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό στο Λονδίνο, στη λεωφόρο Shaftesbury Avenue, με έναν από αυτούς να φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κλήθηκαν στις 12.45 π.μ. για ένα ατύχημα και ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε στη λάθος πλευρά του δρόμου.

Ο 31χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

BREAKING: A man has been arrested on suspicion of attempted murder after four people were injured when a car drove onto a pavement in Shaftesbury Avenue in the early hours of the morning.



Police say it is not terror related.https://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501 pic.twitter.com/hdNgVXv2fb