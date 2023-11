Τραγική είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ και μάλιστα ανοίγουν ομαδικούς τάφους για να θάψουν τους νεκρούς.,

Τουλάχιστον «179 πτώματα» ενταφιάστηκαν σήμερα σε «ομαδικούς τάφους» που ανοίχτηκε στο συγκρότημα του νοσοκομείου αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσε ο διευθυντής του στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται επτά πρόωρα βρέφη που έχασαν τη ζωή τους καθώς δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα να τα κρατήσει στη ζωή.

«Αναγκαστήκαμε για τους θάψουμε σε ομαδικό τάφο», δήλωσε ο γιατρός Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια. «Υπάρχουν διασκορπισμένα πτώματα στους διαδρόμους του νοσοκομείου και οι θάλαμοι-ψυγεία των νεκροτομείων δεν τροφοδοτούνται πλέον» με ηλεκτρικό ρεύμα καθώς δεν έχουν εισέλθει καθόλου καύσιμα στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πρόσθεσε.

Σήμερα, «μία γυναίκα και ένας άνδρας σε μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν», δήλωσε ο γιατρός Αμπού Σαλμίγια, ανεβάζοντας σε 29 τον αριθμό των ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας που έχασαν τη ζωή τους μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο αλ-Σίφα το Σάββατο.

Δημοσιογράφος που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο εντός του νοσοκομείου, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ότι η οσμή από την αποσύνθεση των πτωμάτων είναι πνιγηρή.





The staff at Al Shifa are trying to dig a mass grave for the hundreds of patients, mostly women and children killed at the hospital.



Israel would have you believe these are hamas members.

Just remember this image everytime an Israeli spokesperson lies.

Mass graves!!! pic.twitter.com/WzpBXLdfnW