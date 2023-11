Σε νέες απελευθερώσεις ομήρων θα προχωρήσει σήμερα η Χαμάς ενώ το Ισραήλ θα ελευθερώσει Παλαιστινίους από τις φυλακές.

Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της ανακωχής ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ που προσφέρει –εύθραυστη– ανάπαυλα στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από επτά εβδομάδες ακατάπαυστων βομβαρδισμών.

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου· η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

BREAKING: HAMAS MEMBER CARRIES AN ELDERLY ISRAELI HOSTAGE



Treating her extremely well pic.twitter.com/8QzrJMsHLh