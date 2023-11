Από τις 7 Οκτωβρίου ημέρα που η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ και τους μετέφερε στη Γάζα ως ομήρους, ζούσαν το απόλυτο δράμα στα χέρια των τρομοκρατών. Από το απόγευμα της Παρασκευής 13 Ισραηλινοί (κάποιοι έχουν διπλό διαβατήριο), 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος είναι ελεύθεροι.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους έφερε την πρώτη ακτίδα αισιοδοξίας στον πόλεμο που έχει σοκάρει όλο τον πλανήτη. Η διαδικασία έγινε όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον IDF, 22 από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν έφτασαν στη βάση της ισραηλινής αεροπορίας στο Χατζερίμ και από εκεί αναχώρησαν για νοσοκομεία. Δύο επιπλέον γυναίκες όμηροι έφτασαν σε νοσοκομείο στο κεντρικό Ισραήλ, επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας.

Στα νοσοκομεία, οι όμηροι «θα συναντηθούν με τα μέλη των οικογενειών τους και θα λάβουν ιατρικής και ψυχολογική βοήθεια όπως απαιτείται», ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των 13 Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα σήμερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι όμηροι που απελευθερώθηκαν είναι: Hanna Katzir 77 ετών, Margalit Mozes 77 ετών, Yafa Ader 85 ετών, Hannah Perry 79 ετών, Adina Moshe 72 ετών, Danielle Aloni 44 ετών, Emilia Aloni 9 ετών, Ruthi Mondar 78 ετών, Keren Mondar 54 ετών Ohad Mondar 9 ετών, Aviv Asher 2 ετών, Raz Asher 5 ετών και Doron Katz-Asher 34 ετών.

