Νέους βομβαρδισμούς εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας, από την οποία εκτοξεύτηκαν ρουκέτες.

Οι νέεοι βομβαρδισμοί στην Λωρίδα της Γάζας έγιναν μια ημέρα μετά τη φονική επιδρομή του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

11 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένας 16χρονο έφηβος, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 80 άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη Ναμπλούς, την πιο αιματηρή που έχει καταγραφεί στη Δυτική Όχθη από το 2005.

Όπως συμβαίνει συνήθως, μετά την επιχείρηση αυτή του στρατού τη νύκτα εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες ακολούθησαν ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

Προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα.

Λίγο νωρίτερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη η οποία είναι πιο εύφλεκτη από όσο έχει υπάρξει εδώ και χρόνια.

Η ΕΕ ζήτησε από όλες τις πλευρές να εργαστούν για την αποκατάσταση της ηρεμίας και για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Από την αρχή του έτους στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση έχουν σκοτωθεί 60 Παλαιστίνιοι (μέλη ένοπλων οργανώσεων και άμαχοι, ανάμεσά τους ανήλικοι), 10 Ισραηλινοί (9 πολίτες, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, κι ένας αστυνομικός), καθώς και μια Ουκρανή, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασιζόμενη σε ανακοινώσεις επίσημων ισραηλινών και παλαιστινιακών πηγών.

«Η άμεση προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να εμποδίσουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση, να μειώσουμε την ένταση και να αποκαταστήσουμε την ηρεμία», υπογράμμισε ο Γκουτέρες.

The Israeli bombardment of the Gaza Strip this morning after 3 missiles were fired from Gaza in response to the killing of 11 Palestinians and the wounding of more than 100 by the Israeli occupation forces in the West Bank. pic.twitter.com/l8MgT6hUfs