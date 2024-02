Σοκαριστικές είναι δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι το 30% των κτηρίων της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς, η οποία ελέγχει το έδαφος αυτό, περισσότεροι από 27.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμοί και κατεδαφίσεις έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες συνοικίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων πολλών αστικών υποδομών.

“Συνολικά, ένας εντυπωσιακός αριθμός 69.147 δομών, που ισοδυναμεί περίπου με το 30% όλων των δομών της Λωρίδας της Γάζας έχουν πληγεί, αναφέρει το UNOSAT.

Αναφέρει επίσης ότι 22.131 δομές στον θύλακα έχουν χαρακτηριστεί κατεστραμμένες, άλλες 14.066 έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και 32.950 έχουν μέτριες ζημιές.

Το UNOSAT χρησιμοποίησε δορυφορικές φωτογραφίες από τις 6 και 7 Ιανουαρίου, τις οποίες συνέκρινε με έξι άλλες σειρές φωτογραφιών, στις οποίες περιλαμβάνονται μερικές που χρονολογούνται από χρονικές περιόδους πριν από την ισραηλινή επίθεση.

According to the latest UNOSAT analysis, 34% of arable land in the Gaza Strip has been damaged as of 30th Jan. Please note that land pollution cannot be detected through satellite analysis. pic.twitter.com/zquJh5QVdn