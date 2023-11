Το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι του Αρχηγού της Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας.

Αρχηγός της Χαμάς είναι ο Ισμαήλ Χανίγια και το σπίτι του στην Λωρίδα της Γάζας χτυπήθηκε από αεροπορική επιδρομή. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση στο σπίτι, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και βίντεο από το χτύπημα.

«Η κατοικία του Χανίγια χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατική υποδομή και συχνά χρησίμευε ως σημείο συνάντησης ανώτερων ηγετών της Χαμάς για να κατευθύνουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών των IDF» ανέφερε ο στρατός.

Το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει και τον Οκτώβρη την ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς. Δεν υπάρχει αναφορά για το εάν ήταν μέσα η οικογένειά του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Χανίγια δεν βρίσκεται καν στην Γάζα.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas' senior leaders to direct terrorist attacks against Israel.