Λος Άντζελες: Τρομακτική συντριβή μικρού αεροπλάνου – Χτύπησε σε καλώδια ρεύματος και έπεσε σε πάρκινγκ

Μία σοκαριστική συντριβή μικρού αεροπλάνου εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν πολλοί καθώς οδηγούσαν σε δρόμο του Λος Άντζελες είδαν το αεροπλάνο να χτυπάει πάνω σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και να πέφτει στο έδαφος.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Los Angeles Times», η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ανέφερε ότι το αεροπορικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου γύρω στις 11:00 στο Σαν Φερνάντο Βάλεϊ.

Ένα μονοκινητήριο Cessna Skyhawk, στο οποίο πιλότος ήταν ένας 72χρονος άνδρας, προσγειώθηκε ανάποδα στο πάρκινγκ ενός καταστήματος, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, «έκοψε καλώδια υψηλής τάσης».

Οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και βρήκαν τον πιλότο, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιβάτης του αεροπλάνου, «ήδη έξω από το αεροπλάνο και ζωντανό». Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν έδειξαν αρκετούς περαστικούς να συνεργάζονται για να σηκώσουν το αεροπλάνο από πάνω από τον πιλότο λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή.

Τα αρχεία πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για λιγότερο από 10 λεπτά από το αεροδρόμιο Whiteman πριν συντριβεί στο πάρκινγκ.

Ο πυροσβέστης Milo Cope της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες (LAFD) δήλωσε ότι οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν σε μια αποστολή διάσωσης, και ότι τα συνεργεία περίμεναν ένα τροχαίο ατύχημα, όχι αεροπορικό. «Όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, είδαν καλώδια υψηλής τάσης, με ονομαστική τάση έως 35.000 βολτ, στο έδαφος, και ένα Cessna Skyhawk αναποδογυρισμένο στο πάρκινγκ…»