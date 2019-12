Σύμφωνα με τα Αμερικανικά ΜΜΕ, το μικρό αεροσκάφος στην Λουιζιάνα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 5 νεκρούς. Συνολικά το αεροπλάνο μετέφερε 6 άτομα.

WATCH: Footage from Lafayette, Louisiana, where a small plane hit at least 1 car and crashed in a field; reports of multiple fatalities pic.twitter.com/pQoFEcKMCE

— BNO News (@BNONews) 28 Δεκεμβρίου 2019