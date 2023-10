Το αεροδρόμιο Λούτον στο Λονδίνο ανέστειλε όλες τις πτήσεις του έως αργά το μεσημέρι σήμερα (15:00 τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας) ύστερα από πυρκαγιά σε όχημα που εξαπλώθηκε, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, και οδήγησε στη μερική κατάρρευση ενός από τα πάρκινγκ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο που βρίσκεται το πάρκινγκ φαίνονται τεράστιες φλόγες να τυλίγουν το πολυώροφο οίκημα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

