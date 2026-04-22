Lufthansa: Μειώνει κατά 20.000 τις πτήσεις της, λόγω του κόστους καυσίμων

Η Lufthansa δήλωσε ότι 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων μειώνονται από το πρόγραμμά της το ερχόμενο καλοκαίρι, επιτρέποντάς της να εξοικονομήσει χρήματα από το αυξανόμενο κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων.

Οι περισσότερες από τις περικοπές που έκανε η Lufthansa προέρχονται από το κλείσιμο του ζημιογόνου στόλου CityLine και την απόσυρση των 27 αεροσκαφών της. Απέδωσε το κόστος των καυσίμων αεριωθούμενων, το οποίο, όπως είπε, έχει υπερδιπλασιαστεί, καθώς και τις εργασιακές διαμάχες με το εργατικό δυναμικό της, σύμφωνα με το Sky News.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος, καθώς οι προμήθειες πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διακεκομμένες λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ. Οι καταναλωτές αισθάνονται επίσης την πίεση, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε στο Sky News αυτόν τον μήνα ότι υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί ο εφοδιασμός με καύσιμα από τον Μάιο εάν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Είπε ότι το κόστος του πετρελαίου ήταν μέρος των «ευρύτερων επιπτώσεων», αλλά η πιο «άμεση ανησυχία» ήταν ο εφοδιασμός με καύσιμα αεριωθούμενων.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δήλωσε επίσης στο Associated Press την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρώπη είχε «ίσως έξι εβδομάδες καυσίμων για τζετ».

Σε δήλωσή της την Τρίτη (21.04.2026), η Lufthansa δήλωσε ότι οι 20.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν θα εξοικονομούσαν 40.000 τόνους καυσίμων για τζετ κατά την περίοδο έως τον Οκτώβριο – προσθέτοντας ότι οι περικοπές αντιπροσώπευαν μόνο το 1% των «διαθέσιμων χιλιομέτρων θέσεων» της.