Κόσμος

«Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για έξι εβδομάδες» – Η δραματική προειδοποίηση του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει πως τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύουν
Η Ευρώπη διαθέτει «ίσως για έξι εβδομάδες περίπου καύσιμα για τα αεροσκάφη της», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Associated Press σήμερα Πέμπτη (16.04.2026), προειδοποιώντας για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων «σύντομα» εάν οι προμήθειες πετρελαίου παραμείνουν μπλοκαρισμένες από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Φετίχ Μπιρόλ δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ» λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις, ξεκινώντας από τις ελλείψεις στα καύσιμα των αεροσκαφών.

«Στο παρελθόν, υπήρχε μια ομάδα που ονομαζόταν «Dire Straits». Είναι ένα τρομερό στενό τώρα και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και όσο περισσότερο περνάει, τόσο χειρότερα θα είναι για την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο».

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει πως τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ισχύουν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανησυχία της επικεντρώνεται στην επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το επόμενο διάστημα.

Κόσμος
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ φέρεται να είχε συζητήσει την εικόνα με τον Μπιλ Πούλτε, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης
Τραμπ ως «Ιησούς»: Ποιος του έδωσε την ιδέα για την AI φωτογραφία που προκάλεσε σάλο – Ο «πράκτορας του χάους» των Financial Times
Η κατάθεση του πατέρα του 14χρονου δράστη του μακελειού στην Τουρκία: «Δικά μου τα όπλα, τα πήρε από το σπίτι» - Λίγες ημέρες πριν τον πήγε σε σκοπευτήριο της Αστυνομίας
Ο Ουγκούρ Μερσινλί περιγράφει τον γιο του ως ιδιαίτερα έξυπνο αλλά εσωστρεφή και απομονωμένο, σημειώνοντας ότι περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια - Έβλεπε ψυχολόγο
Ο Ουγκούρ Μερσινλί με τον γιο του Αράς
